El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Heredia solicita ayuda de la ciudadanía para identificar a una mujer que apareció sin vida y con signos de violencia en el río Bermúdez, en Guararí de Heredia.

Los agentes recibieron la alerta del caso el viernes 13 de noviembre. Sin embargo, doce días después, aún no tienen información sobre la víctima y nadie se ha acercado a reclamar su cuerpo.

La mujer, en apariencia, estaba semidesnuda y tenía heridas por arma blanca en la cabeza y el cuello. De acuerdo con los estudios realizados por las autoridades, llevaba aproximadamente cinco días de fallecida cuando apareció en el río, luego de que vecinos alertaron sobre la presencia del cuerpo en el cauce.

Por medio de un retrato hablado y fotografías de sus tatuajes, los agentes buscan que alguien reconozca a esta mujer. Se presume que podría ser una habitante de calle.

Si usted tiene información que ayude a identificar a la víctima, puede comunicarla a la línea confidencial de la Policía Judicial: 800-8000-645.

La víctima tenía un tatuaje con la palabra "blessed". (Cortesía/Cortesía)

La víctima tenía un tatuaje con la frase "Somos una vez en la vida". (Cortesía/Cortesía)