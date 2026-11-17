Cerca de las 6:35 p. m. de este lunes 16 de noviembre, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) iniciaron el levantamiento del cuerpo del periodista Camilo Rodríguez, asesinado aproximadamente a las 3:20 p. m., sobre la ruta 32, a su paso por San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

De previo, alrededor de las 4:50 p. m., los investigadores realizaron una inspección ocular de la escena y recolectaron indicios relacionados con el homicidio.

Sin embargo, fue hasta las 6:35 p. m. cuando los agentes rodearon el lugar con vehículos oficiales y prepararon la bolsa para retirar el cuerpo, que sería trasladado a la Morgue Judicial, en San Joaquín de Flores. Un vehículo del OIJ llegó al sitio con las sirenas activadas para efectuar el traslado.

El periodista fue asesinado mientras viajaba en su vehículo por la ruta 32, en dirección hacia San José. Su cuerpo quedó inclinado hacia el asiento del acompañante.

El periodista Camilo Rodríguez Chaverri, de 50 años, fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 16 de noviembre, mientras viajaba en un vehículo por la ruta 32, en Santo Domingo de Heredia. (Alonso tenorio/Alonso Tenorio)

Fiscalía investigará denuncias del periodista

El fiscal general, Carlo Díaz, indicó a Teletica que una de las líneas de investigación será revisar las denuncias que Rodríguez realizaba públicamente en sus redes sociales.

Explicó que las autoridades analizarán a las personas señaladas por el comunicador, así como a otras que pudieran tener algún interés en causarle la muerte.

El OIJ y el Ministerio Público buscarán identificar tanto a los autores materiales como a los posibles autores intelectuales del homicidio.

Rodríguez era conocido por sus publicaciones sobre el narcotráfico y el crimen organizado en Costa Rica.