OIJ detiene a dos mujeres señaladas como líderes de organización que administraba búnkeres de venta de drogas en Coronado

Dos mujeres de 38 y 45 años, señaladas como las presuntas líderes de una organización criminal dedicada a la venta de drogas mediante búnkeres, fueron detenidas este jueves 5 de noviembre durante ocho allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las sospechosas, de apellidos Rivera y Brenes, respectivamente, fueron capturadas en Dulce Nombre de Coronado, según informó el subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz.

La operación estuvo a cargo de la Sección Especializada Antidrogas y se desarrolló en Dulce Nombre de Coronado, Purral de Guadalupe y otras localidades aledañas.

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