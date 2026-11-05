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Sucesos

OIJ detiene a dos mujeres señaladas como líderes de organización que administraba búnkeres de venta de drogas en Coronado

Mujeres son investigadas desde diciembre de 2025. Ocho personas fueron detenidas durante los allanamientos

Mujeres detenidas por presunta venta de drogas
La Sección Especializada Antidrogas del OIJ realizó ocho allanamientos como parte de una investigación contra una presunta organización dedicada a la venta de drogas. OIJ
Cristian Mora

Dos mujeres de 38 y 45 años, señaladas como las presuntas líderes de una organización criminal dedicada a la venta de drogas mediante búnkeres, fueron detenidas este jueves 5 de noviembre durante ocho allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las sospechosas, de apellidos Rivera y Brenes, respectivamente, fueron capturadas en Dulce Nombre de Coronado, según informó el subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz.

La operación estuvo a cargo de la Sección Especializada Antidrogas y se desarrolló en Dulce Nombre de Coronado, Purral de Guadalupe y otras localidades aledañas.