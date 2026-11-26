Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Puntarenas detuvieron a cuatro menores de entre 14 y 16 años por un presunto asalto a un colegial dentro de una institución educativa en esa provincia del Pacífico.

Los jóvenes quedaron detenidos luego de cuatro allanamientos ejecutados, la mañana de este miércoles, en Fray Casiano, El Roble y Barranca de Puntarenas.

Los hechos por los que fueron intervenidos habrían ocurrido el 6 de octubre de este año, cuando de acuerdo con la Policía Judicial, los cuatro sospechosos, dos de 14 años, uno de 15 y otro más de 16 años, abordaron a un muchacho dentro del colegio y le sustrajeron una cadena de oro.

Tras la denuncia, los agentes determinaron que los ahora detenidos, en apariencia, incurrieron en ese hecho ilícito y los ubicaron en sus viviendas. En las casas, la Policía Judicial decomisó aparatos electrónicos y los menores de edad fueron presentados al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.