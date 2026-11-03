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Sucesos

OIJ detalla cómo ocurrió el altercado en la clínica de salud de La Unión entre dos jóvenes

Los dos jóvenes coincidieron en el centro médico de La Unión y desataron una pelea

03/02/2026/ un triple homicidio se registró en la Carbonera Paso Ancho / foto John Durán
Los dos sujetos coincidieron en el centro médico y desataron una pelea provocada por una presunta rencilla del pasado. JOHN DURAN
Marianela Arias Vilchez

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga una riña dentro de la sede del Área de Salud de La Unión, en Cartago, protagonizada por dos jóvenes que acudieron a solicitar atención médica.

El altercado ocurrió este lunes entre las 6:30 p. m. y las 7 p. m. El incidente generó versiones sobre un supuesto ataque con arma blanca dentro del establecimiento médico. Sin embargo, la Fuerza Pública descartó la versión y el OIJ aclaró lo sucedido este martes.

De acuerdo con el reporte de OIJ, los involucrados llegaron por separado al centro médico. Un menor de 17 años acudió debido a una herida cortante en una mano. Las autoridades judiciales aclararon que esa lesión con arma blanca ocurrió antes de su ingreso al establecimiento de salud.