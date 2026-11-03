Fuerza Pública descarta ataque con arma blanca tras incidente con menor de edad en centro médico de La Unión

Una situación registrada la noche de este lunes 2 en la sede del Área de Salud de La Unión, en Cartago, generó versiones sobre un supuesto ataque con arma blanca dentro del establecimiento médico. Sin embargo, la Fuerza Pública descartó esa versión y aclaró las circunstancias del incidente.

El hecho ocurrió entre las 6:30 p. m. y las 7 p. m., cuando un menor de edad acudió al centro médico para recibir atención por una cortadura.

Raúl Rivera, director general de la Fuerza Pública, explicó a La Nación que el adolescente llegó con una lesión previa y requería atención médica para que le suturaran la herida.

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