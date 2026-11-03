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Sucesos

Fuerza Pública descarta ataque con arma blanca tras incidente con menor de edad en centro médico de La Unión

Raúl Rivera, director general de la Fuerza Pública, aclaró que el adolescente llegó con una lesión previa

Ebáis La Unión
En la sede del Área de Salud de La Unión, en Cartago, se registró una situación entre un menor de edad y otra persona. La Fuerza Pública descartó el uso de armas blancas durante el incidente. CCSS
Silvia Ureña Corrales

Una situación registrada la noche de este lunes 2 en la sede del Área de Salud de La Unión, en Cartago, generó versiones sobre un supuesto ataque con arma blanca dentro del establecimiento médico. Sin embargo, la Fuerza Pública descartó esa versión y aclaró las circunstancias del incidente.

El hecho ocurrió entre las 6:30 p. m. y las 7 p. m., cuando un menor de edad acudió al centro médico para recibir atención por una cortadura.

Raúl Rivera, director general de la Fuerza Pública, explicó a La Nación que el adolescente llegó con una lesión previa y requería atención médica para que le suturaran la herida.