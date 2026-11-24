Un accidente de tránsito en San Jerónimo de Orotina llevó a agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a incautar 412 kilogramos de cocaína que estaban ocultos dentro de uno de los vehículos involucrados.

Según cifras divulgadas por los cuerpos policiales, en Costa Rica, un kilogramo de cocaína está valorado en unos $7.000 (¢3.157.000), por lo que el cargamento decomisado rondaría los ¢1.300 millones.

Los hechos ocurrieron a las 7:42 a. m. de este lunes. Tras el choque, las autoridades llegaron al lugar, pero no encontraron a nadie. Por esa razón, los investigadores revisaron las cámaras de seguridad y observaron el momento en que los ocupantes de ambos vehículos abandonaron el sitio.

Por el momento, no hay personas detenidas.

Una fuente cercana al caso indicó que podría tratarse de un intento de tumbonazo de droga, como se conoce a los robos violentos de cargamentos de estupefacientes. Sin embargo, hasta ahora esa información no ha sido confirmada oficialmente y el caso permanece en investigación.

Otro decomiso reciente

A inicios de octubre, oficiales de la Policía Municipal de Santo Domingo de Heredia y de la Policía de Control de Drogas (PCD) incautaron un cargamento de 242 kilogramos de cocaína en ese cantón herediano.

La droga apareció oculta en un vehículo en el que la policía también halló ¢90.000 y $5 en efectivo.

Ese día, quedaron detenidos dos costarricenses que, según informó el Ministerio de Seguridad Pública, tenían antecedentes por robo agravado, uso de documento falso y resistencia agravada.

Este decomiso también permanece bajo investigación.