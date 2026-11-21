La Fuerza Pública decomisó 1.223 dosis de droga, 6.363 unidades de licor de contrabando y 20 motocicletas durante las primeras horas de un operativo de seguridad previo al pago de aguinaldos.

Los decomisos se realizaron entre la noche del viernes 20 y la madrugada del sábado 21 de noviembre, como parte de la Operación Élite de Fin y Principio de Año 2026-2027, informó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

De las dosis de droga incautadas, 838 correspondían a crack, 322 a marihuana y 63 a cocaína.

Los oficiales también decomisaron 13 armas blancas, un revólver, tres armas menos letales, un cargador y varias municiones.

Según el MSP, durante las primeras horas del despliegue se efectuaron 210 controles de carretera en distintos puntos del país. En estos operativos, los policías requisaron a más de 9.000 personas, 3.000 motocicletas y 2.000 vehículos.

El operativo fue anunciado el viernes por el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, como parte de las acciones policiales previstas para el cierre del 2026 y el inicio del 2027.