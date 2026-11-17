El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) custodia la vivienda del periodista Camilo Rodríguez en Calle Vinicio, en Santo Domingo de Heredia

Las autoridades harán una revisión del inmueble en busca de evidencias que ayuden a guiar la investigación por el homicidio del comunicador.

OIJ custodia vivienda del periodista Camilo Rodríguez en Calle Vinicio en Santo Domingo de Heredia.

Rodríguez de 50 años, fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 16 de noviembre, mientras viajaba en un vehículo por la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Según la información preliminar, sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron al automóvil, dispararon en varias ocasiones y escaparon del lugar.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 3:21 p. m. Al llegar al sitio, los socorristas encontraron al comunicador con múltiples heridas de bala y sin signos vitales. El OIJy el Ministerio Público investigan las circunstancias del ataque para identificar a los responsables.