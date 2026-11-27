Erick Barrantes Villalobos, el criador de caballos detenido este jueves con fines de extradición, brindó una breve declaración durante la madrugada del viernes cuando las autoridades lo trasladaban, esposado, a un allanamiento en su propia casa en San Luis de Grecia, Alajuela.

Mientras caminaba por el residencial, frente a las cámaras de Expediente y La Nación, el periodista Álvaro Sánchez le preguntó si tenía algo que decir, a lo que respondió escuetamente: “El Gobierno está lleno de eso”, sin especificar a qué o quiénes se refería.

Sánchez le agrega que las autoridades lo vinculan con el Cartel de Sinaloa, en México, pero alias Caballos deja de responder y se aleja, escoltado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Barrantes Villalobos es requerido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, el mismo despacho que solicitó la extradición del exmagistrado penal Celso Gamboa y del cabecilla criminal Edwin López Vega, alias Pecho de Rata.

Erick Barrantes, nuevo extraditable, hace referencia al Gobierno

Fiscalía y OIJ detallan captura de extraditable alias Caballos en Grecia

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, explicó que la captura de Barrantes forma parte de una segunda fase estratégica en el trabajo conjunto entre el Ministerio Público, el OIJ y la DEA, enfocada en perseguir a los denominados “narcotraficantes invisibles”.