La Cruz Roja debió atender varios sucesos durante la noche del sábado y madrugada de este domingo, entre los que se encuentran una colisión entre dos motos, un choque contra un poste del alumbrado público y un menor de edad con quemaduras en el brazo.

El primer suceso ocurrió minutos después de las 6 p. m. en Santa Marta de Siquirres, Limón, cuando los socorristas atendieron una colisión entre dos motocicletas. En el sitio valoraron a un hombre con múltiples traumas, que fue trasladado en condición crítica al Centro de Atención Integral en Salud (CAIS), de Siquirres.

Una hora y media después, a las 7:32 p. m., también en Limón, pero en este caso en Cieneguita, la Cruz Roja atendió una colisión entre un vehículo y una moto. Este accidente motivó el traslado de un hombre con múltiples traumas al Hospital Tony Facio.

La quemadura del menor de edad ocurrió a las 8:37 p. m. en San Lorenzo de Tarrazú. El niño sufrió quemaduras con agua caliente en un brazo, por lo que fue trasladado en condición crítica al CAIS de Tarrazú.

Al final de la noche del sábado, poco después de las 11 p. m., la Cruz Roja valoró una colisión de una motocicleta contra un objeto fijo, esto sobre la ruta 27 en Mata Redonda, San José. El conductor del vehículo presentaba un trauma abierto en el abdomen, por lo que fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Los últimos dos acontecimientos de la jornada se dieron por la madrugada.

A las 2 a. m. los socorristas atendieron el choque de un vehículo contra un poste del alumbrado público, esto en la ruta 1, en la Uruca. Cinco personas fueron atendidas, de las cuales tres fueron trasladadas en condición crítica al Hospital México y uno al Hospital San Juan de Dios. El quinto se remitió al Hospital del Trauma en condición estable.

Por último, a eso de las 4:09 a. m. en Coyolar de Orotina, los cuerpos de socorro atendieron el vuelco de un vehículo. En el sitio se abordó a un hombre con múltiples traumas, quien fue trasladado en condición crítica al Hospital Monseñor Sanabria.