Dos riñas con armas de fuego en Nicoya y Corredores, la noche de este sábado 21 de noviembre, dejaron como saldo a tres personas fallecidas y cuatro heridas, entre ellas dos menores de edad, según reportó la Cruz Roja.

Se trata de dos acontecimientos que, aunque son independientes entre sí, fueron muy similares y con apenas una hora de diferencia. El primero ocurrió a eso de las 9:23 p. m. en Sámara, Nicoya.

La Cruz Roja trasladó a tres unidades de soporte básico para atender a tres hombres adultos heridos de bala. Uno de ellos fue declarado fallecido en el propio lugar de los hechos, mientras los otros dos fueron trasladados al Hospital La Anexión de Nicoya, uno en condición crítica y el otro en condición urgente.

El segundo suceso ocurrió menos de una hora después, a las 10:26 p. m. en Laurel de Corredores, Puntarenas. La Cruz Roja atendió a cuatro personas heridas por arma de fuego.

De esas cuatro, dos fueron declaradas sin vida en el lugar, mientras que otras dos, que eran menores de edad, fueron trasladadas en condición crítica y urgente al Hospital de Ciudad Neily.

Otro fallecido por arma blanca

Durante la noche del sábado y madrugada de este domingo también hubo personas heridas con arma blanca en Alajuelita y San José. Una falleció.

A la 1:38 a. m., en Concepción de Alajuelita, la Cruz Roja atendió a un hombre con heridas por arma blanca en el abdomen. Fue declarado fallecido en el lugar.

Mientras tanto, casi a la misma hora, a la 1:42 a. m., en el Carmen de San José, atendió a un hombre con heridas por arma blanca a un lado de las costillas. Este fue trasladado en condición crítica al Hospital Calderón Guardia.