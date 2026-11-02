Niño asesinado en Paraíso quedó atrapado en balacera cuando saludaba a un vecino:´Era un chiquito de bien. No hay palabras para un dolor así´

El niño de 13 años fallecido la tarde del domingo durante una balacera en Paraíso de Cartago amaba andar en bicicleta. Ese día, sin embargo, decidió dejarla en casa y salió caminando a la pulpería de su barrio para comprar un copo.

Cuando regresaba a su vivienda, se encontró con un vecino, se detuvo a saludarlo y fue entonces cuando quedó atrapado en una balacera que varios gatilleros perpetraron desde un automóvil. El tío de este menor, Arturo Moya, contó a La Nación que su sobrino estaba ya a unas cinco casas de llegar a la suya, cuando una de las balas lo impactó en la espalda.

La familia se percató del ataque armado por el estruendo de las armas y, cuando salieron a ver qué ocurría, cayeron en cuenta de que el menor estaba herido. Arturo narró que otro tío lo llevó en su carro hasta un centro médico, pero el estudiante de sexto grado murió en el camino.

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