Educadora habla sobre niño fallecido en balacera en Llanos de Santa Lucía: ‘Era el primero en todas las presentaciones’

La vida de un inocente estudiante de sexto grado de la Escuela Santa Lucía terminó en una balacera la tarde de este domingo 1.º de noviembre en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago. El menor fue herido de bala y falleció antes de ingresar al Hospital Max Peralta.

La Escuela Santa Lucía afronta temor, ausentismo y un ambiente de dolor desde la mañana de este lunes.

La directora del centro educativo, Evelyn Fonseca Madriz, lo describió como un niño pequeño atrapado en el cuerpo de un adolescente. También relató que era un alumno sencillo, humilde, feliz, carismático, pero sobre todo inocente.

“Era el primero en todas las presentaciones de su grupo, inclusive la docente estaba montando la presentación para nuestro Festival Navideño y de todo el grupo solo él se anotó sin dudarlo, de primero. Era el bailarín del FEA (Festival Estudiantil de las Artes) y también participaba en la banda escolar”, expresó Fonseca.

La funcionaria contó que organizaban la despedida espiritual de los sextos grados para el próximo viernes a las 10 a. m., actividad en la que iba a participar el niño.

Ante la situación de inseguridad en la zona, la directora solicitó mayor intervención de las autoridades policiales.

“Solicitamos más presencia policial, no solo en los días de crisis, sino a diario. Nuestros estudiantes viven aquí y necesitan protección 24/7, ocupamos leyes más fuertes y justas contra los que delinquen, que no los suelten por falta de pruebas, protección es lo que pedimos...”, sostuvo Fonseca.

Balacera en Llanos de Santa Lucía

Conmoción en la escuela

La comunidad escolar afronta temor, ausentismo y un ambiente de dolor desde la mañana de este lunes.

De acuerdo con la directora, el personal docente y el grupo de compañeros muestran una fuerte afectación emocional tras enterarse de lo ocurrido.

Por ello, psicólogas de la Dirección Regional de Educación de Cartago (DREC) y el equipo interdisciplinario de la escuela intervinieron para brindar acompañamiento a los estudiantes de la sección 6-4, a la cual pertenecía el alumno.

La escuela Santa Lucía, donde estudiaba el menor de edad, manifestó sus condolencias por la muerte del niño. (Redes sociales/Escuela Santa Lucía)

Balacera en Llanos de Santa Lucía

El ataque ocurrió a la 1:42 p. m. frente al templo de la localidad, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con el reporte policial preliminar, varias personas permanecían en la vía pública cuando los ocupantes de un automóvil dispararon hacia el grupo; en el sitio falleció un hombre adulto, mientras que el escolar fue trasladado en un vehículo particular al centro médico.

Por este hecho, oficiales de la Fuerza Pública detuvieron cerca del cementerio de Paraíso a cuatro hombres y una mujer que viajaban a bordo de un automóvil, presuntamente vinculados con el homicidio.

Los cinco sospechosos quedaron a la orden de la Policía Judicial para determinar su situación jurídica.