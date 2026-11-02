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Educadora habla sobre niño fallecido en balacera en Llanos de Santa Lucía: ‘Era el primero en todas las presentaciones’

La escuela de Llanos de Santa Lucía afronta dolor y ausentismo tras la muerte de un menor de 11 años

La escuela Santa Lucía, donde estudiaba el menor de edad, manifestó sus condolencias por la muerte del niño.
La escuela Santa Lucía, donde estudiaba el menor de edad, manifestó sus condolencias por la muerte del niño. Redes sociales

Keyna Calderón y Marianela Arias Vilchez

La vida de un inocente estudiante de sexto grado de la Escuela Santa Lucía terminó en una balacera la tarde de este domingo 1.º de noviembre en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago. El menor fue herido de bala y falleció antes de ingresar al Hospital Max Peralta.

La Escuela Santa Lucía afronta temor, ausentismo y un ambiente de dolor desde la mañana de este lunes.
La Escuela Santa Lucía afronta temor, ausentismo y un ambiente de dolor desde la mañana de este lunes. (Directora de la escuela Evelyn Fonseca Madriz/Cortesía)

La directora del centro educativo, Evelyn Fonseca Madriz, lo describió como un niño pequeño atrapado en el cuerpo de un adolescente. También relató que era un alumno sencillo, humilde, feliz, carismático, pero sobre todo inocente.