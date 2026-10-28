Mujer de 20 años fue baleada en el corredor de su casa en Siquirres

Una mujer de 20 años, de apellido González, murió la tarde del martes tras recibir un disparo en la espalda mientras se encontraba en el corredor de su vivienda, en el sector de Reventazón, en Siquirres, Limón.

Según informó este miércoles el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el caso se reportó a eso de las 6 p.m.

En apariencia, dos hombres llegaron al sitio en una motocicleta. Uno de ellos se bajó del vehículo y, sin mediar palabra y por razones que se investigan, disparó varias veces contra la joven. Después, ambos huyeron.

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