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Sucesos

Mujer de 20 años fue baleada en el corredor de su casa en Siquirres

Una joven de apellido González, murió en sector de Reventazón de Siquirres, Limón

Moreno, también de 31 años, cuyo cuerpo apareció baleado en la zona conocida como Recta Imperio, en Reventazón de Siquirres. Foto: Siquirres se Informa
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga el homicidio de una mujer de 20 años, quien murió baleada en el corredor de su vivienda en Reventazón de Siquirres, Limón. Dos hombres que viajaban en motocicleta figuran en la descripción preliminar de los hechos. Siquirres se Informa
Juan Fernando Lara Salas

Una mujer de 20 años, de apellido González, murió la tarde del martes tras recibir un disparo en la espalda mientras se encontraba en el corredor de su vivienda, en el sector de Reventazón, en Siquirres, Limón.

Según informó este miércoles el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el caso se reportó a eso de las 6 p.m.

En apariencia, dos hombres llegaron al sitio en una motocicleta. Uno de ellos se bajó del vehículo y, sin mediar palabra y por razones que se investigan, disparó varias veces contra la joven. Después, ambos huyeron.