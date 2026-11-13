Ministerio de Justicia adjudica por urgencia cocina de $10 millones para Cacco que omitió en su diseño original

El Ministerio de Justicia y Paz adjudicó de urgencia la construcción de una cocina para el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco), pese a que esta infraestructura no estaba contemplada en su planificación original.

La decisión se tomó tras informes técnicos que advirtieron que el plan inicial de alimentar a los reclusos mediante la cocina de la cárcel La Reforma no sería sostenible conforme aumentara la población penitenciaria atendida.

La obra fue adjudicada por $10.026.045 a Edificadora Centroamericana Rapiparedes S. A. (Edificar), la misma empresa que construyó los cinco módulos del centro.

El Ministerio solicitó una oferta únicamente a esa empresa, mediante un procedimiento de contratación de urgencia establecido en el artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública.

El Cacco, con una capacidad para 5.100 personas, se construyó a partir de planos donados por el Gobierno de El Salvador y su diseño está inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Su construcción original costó $33,1 millones (¢16.775 millones), según informó el Ministerio de Justicia durante su inauguración. Con la nueva cocina, adjudicada por $10,02 millones, la inversión conjunta ascendería a $43,1 millones, un incremento aproximado del 30% respecto del costo original.

El Cacco se inauguró el 14 se setiembre. La megacárcel tiene una capacidad para 5100 privados de libertad. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cambio de planes

Durante su etapa de planificación, el Ministerio “consideró atender la alimentación inicial de los dos primeros módulos de 2.040 personas que se ocuparían a través de la cocina del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro (CAI JAMC)” , conocido como La Reforma, según establece el pliego de condiciones para la construcción de la cocina.

Sin embargo, el crecimiento previsto de la población penitenciaria y la necesidad de volver a ocupar los espacios liberados en La Reforma llevaron al Ministerio de Justicia a cambiar el plan inicial para alimentar a los reclusos del Cacco.

Una revisión a la documentación original y a las especificaciones técnicas arquitectónicas del Cacco, elaboradas en octubre de 2025 y disponibles en Sicop, permitió constatar que entre las edificaciones descritas nunca se identificó una cocina destinada a producir los alimentos de la población que se alojaría en esas instalaciones.

La Nación remitió consultas al Ministerio de Justicia este jueves 12 de noviembre para conocer qué estudios técnicos respaldaron la decisión de depender de la cocina de La Reforma y si durante la planificación original se consideraron el hacinamiento penitenciario y la posibilidad de reocupar los espacios liberados por los traslados. Sin embargo, al cierre de este artículo no hubo respuesta.

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/13dXjiwEfehuWj5G4HmgXtig02RfSC49O/preview">Click para ver el PDF</a></p> Pliego de Condiciones para construcción de cocina en el Cacco DA-78901-345-2026 FinalF.pdf DESCARGAR PDF

Vea las primeras imágenes del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco) que se inaugura hoy miércoles 14 de octubre

Cocina producía 3.800 raciones por ciclo

El plan inicial de Justicia era alimentar a los reclusos del Cacco mediante la cocina de La Reforma, ubicada en el mismo Complejo Occidente.

La institución consideró que, como buena parte de los reclusos que se alojarían en la megacárcel serían trasladados desde La Reforma, no habría, “inicialmente, un incremento equivalente en la producción de alimentos”, según señala el pliego de condiciones.

Para atender la demanda inicial del Cacco, Justicia también proyectó realizar ajustes en los equipos, la preparación de las bandejas de comida y la organización del servicio.

La cocina de La Reforma produce aproximadamente 3.800 raciones por ciclo de elaboración, según el Informe técnico de análisis de abastecimiento de alimentación para el Cacco, de la Dirección General de Adaptación Social (DGAS), del 14 de setiembre de 2026, con el que justificaron la nueva obra.

El Ministerio de Justicia no incluyó una cocina propia para producir alimentos en el proyecto original del Cacco. Posteriormente, adjudicó de urgencia su construcción por $10 millones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El estudio estimó que, con ajustes operativos y una alta exigencia de los equipos, la cocina podría alcanzar un máximo potencial de 5.700 raciones por ciclo, cercano a la capacidad teórica de diseño de 6.000 raciones, utilizada como referencia para valorar la alimentación inicial del Cacco.

Sin embargo, Justicia advirtió que mantener ese nivel de producción pondría en riesgo el funcionamiento de la cocina.

“Forzar de manera sostenida dicha capacidad implicaría comprometer la operación integral del servicio”, señala el análisis técnico.

El documento agrega que, incluso si se alcanzaran las 5.700 raciones por ciclo, los servicios de alimentación continuarían operando bajo una alta exigencia debido al incremento progresivo de la demanda asociado con el ingreso de más privados de libertad a la megacárcel.

La primera etapa operativa del Cacco contemplaba la utilización de dos módulos , con capacidad para 1.020 privados de libertad cada uno. Según el informe técnico, esta fase representaría aproximadamente 2.000 raciones adicionales por ciclo de producción.

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1zUSzQZk17pY1dP8cmrkOyWoj09MrnLIu/preview">Click para ver el PDF</a></p> Informe sobre presión poblacional, ocupación inicial del Cacco CNAI-2284-2026.pdf DESCARGAR PDF

Justicia, además, advirtió en el informe CNAI-2284-2026 que los espacios liberados en La Reforma tendrían que reocuparse para marzo de 2027, con en el ingreso de otros privados de libertad. Por lo que, la cocina de esa cárcel tendría que alimentar tanto a los reclusos que permanecerían en ese centro como a los trasladados al Cacco, lo que se traduciría en un aumento de las raciones por ciclo de producción.

Ante ello, Adaptación Social señaló que el servicio alimentario debía responder tanto a las necesidades de la apertura inicial como al crecimiento progresivo de la población atendida.

La nueva cocina estará diseñada para atender las necesidades alimentarias de los 5.100 privados de libertad que podrá albergar el Cacco, así como de aproximadamente 1.000 funcionarios administrativos y policiales. En total, el proyecto contempla brindar servicio alimentario a una población potencial de unas 6.100 personas.

Contratación urgente a una sola empresa

El Departamento de Arquitectura del Ministerio de Justicia justificó la decisión de solicitar una única oferta a Edificar porque la empresa ya había construido los cinco módulos del Cacco y conocía sus instalaciones y protocolos de seguridad.

Según el oficio ARQ-572-2026, del 15 de setiembre, contratar a otra empresa implicaría volver a revisar y autorizar el ingreso de trabajadores, lo que podría aumentar los costos y retrasar las obras.

Además, Justicia sostuvo que mantener una sola constructora facilitaría la conexión de la nueva cocina con las instalaciones existentes y evitaría conflictos sobre quién debería responder por eventuales fallas.

La orden de inicio de las obras fue notificada a la empresa el 13 de octubre, un día antes de la inauguración del Cacco, celebrada el 14 de octubre con la participación de la presidenta de la República, Laura Fernández.

La presidenta de la República, Laura Fernández, participó en la inauguración del Cacco el 14 de octubre de 2026. Un día antes, el Ministerio de Justicia había notificado a la empresa Edificar la orden de inicio de las obras de la nueva cocina. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sin embargo, fue hasta el 15 de octubre, un día después de la inauguración, cuando se firmó la solicitud para registrar la contratación de la cocina en el Sicop, según consta en el pliego de condiciones, fechado el 20 de octubre.

La contratación fue autorizada inicialmente fuera del Sicop, conforme al artículo 166 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, que permite excluir del trámite en esa plataforma las contrataciones de urgencia.

Posteriormente, el Ministerio de Justicia solicitó registrar la contratación en Sicop. La solicitud fue firmada el 15 de octubre, un día después de la inauguración del Cacco, según consta en el pliego de condiciones.

El pliego también contempla la posibilidad de otorgar a la empresa Edificar S.A un pago anticipado de hasta el 40% del monto adjudicado, siempre que cumpla los requisitos establecidos y presente una garantía por la totalidad del adelanto.

Para financiar la obra, el Ministerio contempló cerca del 35% de los recursos en el presupuesto de 2026 y el 65% restante en el anteproyecto presupuestario de 2027, remitido al Ministerio de Hacienda.

El Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco) cuenta con cinco módulos, cada uno con capacidad para 1.020 privados de libertad, para un total de 5.100 personas. (Presidencia de la República/Cortesía)

Justicia valoró otras tres opciones

El Ministerio de Justicia también valoró tres alternativas para alimentar a los reclusos del Cacco.

La primera fue contratar a una empresa privada, con un costo preliminar estimado de $8,6 millones anuales durante la etapa inicial y $18,6 millones con el centro a plena capacidad.

La segunda consistía en rehabilitar y ampliar las cocinas existentes de La Reforma, con una inversión estimada de $9,18 millones. Sin embargo, esta opción no resolvería las limitaciones de producción ni la necesidad de transportar los alimentos.

La tercera contemplaba construir una planta centralizada de procesamiento de alimentos, con un costo estimado de $5,27 millones.

Según el informe técnico de Adaptación Social, estas alternativas presentaban limitaciones relacionadas con la dependencia de infraestructura o proveedores externos, el transporte de alimentos y la continuidad del servicio. Por ello, la institución consideró necesaria una cocina propia para el Cacco.