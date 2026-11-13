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Sucesos

Ministerio de Justicia adjudica por urgencia cocina de $10 millones para Cacco que omitió en su diseño original

Entidad pretendía alimentar a reclusos de nueva cárcel desde la cocina de La Reforma, pero un informes técnicos advirtieron que no sería suficiente por aumento de población penitenciaria

Gabriel Aguilar, Cacco
El Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco) tiene capacidad para albergar a 5.100 privados de libertad. El Ministerio de Justicia adjudicó de urgencia la construcción de una cocina por $10 millones, que no estaba contemplada en el proyecto original. La Nación
Cristian Mora