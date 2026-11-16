Michael Soto aspira a continuar en la dirección del OIJ; estos son los otros 19 candidatos

Un total de 20 personas, entre ellas el actual director a. i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, buscan obtener el cargo en propiedad de director de la Policía Judicial.

Así lo dio a conocer la mañana de este lunes el Poder Judicial, luego de que el plazo para concursar venciera el pasado viernes 13 de noviembre a la medianoche.

De los 20 aspirantes, 12 son actualmente servidores judiciales. Entre ellos figura, por ejemplo, Juan Pablo Clavo Salas, jefe a. i. del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ.

En la lista también aparecen Exleine Sánchez Torres, quien fue viceministro de Justicia durante el gobierno de Rodrigo Chaves y fue destituido por el exmandatario en julio del 2024; Luis Gustavo Nájera Picado, quien se ha desempeñado como fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos; y Johnny Alberto Rojas Fernández, quien ha sido juez del Juzgado de Tránsito de Hatillo y fiscal en la zona del Caribe.

El viernes cerró el plazo para postular candidaturas a la dirección del Organismo de Investigación Judicial. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Según consta en los lineamientos para obtener esta plaza, tras recibir las postulaciones, los candidatos avanzarán a una fase de preselección, que consiste en asignar puntos por el cumplimiento de los requisitos mínimos, así como puntos adicionales por experiencia y estudios complementarios.

Las personas que no cumplan con alguno de los requisitos o condiciones obligatorias serán descartadas del concurso y no recibirán una calificación.

Posteriormente, deberán superar una entrevista de competencias, un estudio sociolaboral y de antecedentes y una entrevista de conocimientos del puesto.

Los aspirantes que superen esta etapa integrarán una nómina en orden descendente de calificación. La nómina de personas elegibles será enviada posteriormente a la Comisión de Nombramientos, que la trasladará, junto con su recomendación, a la Corte Plena, para que esta realice la elección.

Aunque el concurso está en marcha, el nombramiento del director quedará sujeto a la resolución del proceso contencioso administrativo (26-003003-1027-CA) promovido por el exjerarca del OIJ, Randall Zúñiga, a quien la Corte Plena le revocó el nombramiento en mayo, por unanimidad, al considerar que había incurrido en una falta gravísima.

La decisión de los magistrados se fundamentó entonces en incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, por la afectación a la imagen del Poder Judicial y la divulgación de información confidencial.