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Sucesos

Michael Soto aspira a continuar en la dirección del OIJ; estos son los otros 19 candidatos

De los 20 aspirantes, 12 son actualmente servidores judiciales

Poder Judicial
20 personas aspiran a la dirección del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Alonso Tenorio
Natalia Vargas