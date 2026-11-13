El plazo para aspirar a la dirección del OIJ cierra este viernes; esto se sabe hasta el momento

El plazo para concursar por la plaza en propiedad de la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) vence este viernes 13 de noviembre a medianoche.

La Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Nombramientos de Puestos de Elección de Corte y la Dirección de Gestión Humana abrieron el concurso el lunes 9 de noviembre y establecieron una serie de requisitos para presentar una candidatura.

La lista oficial de personas que aspiran al puesto se conocerá hasta que cierre el periodo de postulación y todo el trámite de postulación se llevará a cabo de forma digital, a través de la plataforma GH-EN LÍNEA.

Aunque el concurso está en marcha, el nombramiento quedará sujeto a la resolución del proceso contencioso administrativo (26-003003-1027-CA) promovido por el exdirector del OIJ, Randall Zúñiga, a quien la Corte Plena le revocó el nombramiento en mayo, por unanimidad, al considerar que había incurrido en una falta gravísima.

La decisión de los magistrados se fundamentó entonces en una investigación realizada por la Inspección Judicial, relacionada con el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, específicamente por la afectación a la imagen del Poder Judicial y la divulgación de información confidencial.

Requisitos para el puesto

Para optar por la dirección general de la Policía Judicial, cuyo nombramiento es de plazo indeterminado, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener cédula de identidad.

Ser bachiller en educación media.

Contar con una licenciatura en Derecho.

Estar incorporado al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y habilitado para el ejercicio de la profesión.

Haber efectuado estudios en la materia o tener una preparación equivalente.

Aportar una declaración jurada sobre parentesco e intereses privados relevantes.

Ser costarricense y de conducta intachable.

Tener manejo de los sistemas computadorizados y de los sistemas de información existentes en el área de trabajo.

Primera fase del proceso

Después de recibir las postulaciones, continuará la fase de preselección, que consiste en asignar puntos por el cumplimiento de los requisitos mínimos, así como puntos adicionales por experiencia y estudios complementarios.

La nota máxima de preselección no podrá superar el 95%, pues el 5% restante corresponde a una entrevista de conocimientos sobre el cargo, que se evalúa en la siguiente etapa, denominada “elegibilidad”.

Las personas que no cumplan con alguno de los requisitos o condiciones obligatorias serán descartadas del concurso y no recibirán una calificación.

Esta es la tabla de calificación para las fases de preselección y elegibilidad. (Poder Judicial/CONCURSO CN-08-2026)

Segunda fase del proceso

A la segunda fase, la de elegibilidad, llegarán las personas preseleccionadas. Estas deberán someterse a:

Técnicas selectivas y entrevista competencial (recomendativo)

Estudio sociolaboral y de antecedentes (recomendativo)

Entrevista de conocimientos del puesto por parte de la Comisión (5%)

Los aspirantes que superen esta etapa integrarán una nómina en orden descendente de calificación, según su promedio de elegibilidad. Esta incluirá, además de los datos básicos de identificación y la nota correspondiente, información sobre experiencia, historial académico y resultados de las valoraciones competenciales y de antecedentes, entre otros aspectos.

La nómina de personas elegibles será enviada posteriormente a la Comisión de Nombramientos, que la trasladará, junto con su recomendación, a la Corte Plena para que esta realice la elección.