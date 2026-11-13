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Sucesos

El plazo para aspirar a la dirección del OIJ cierra este viernes; esto se sabe hasta el momento

El concurso está sujeto a la resolución del proceso contencioso administrativo promovido por el exdirector del OIJ, Randall Zúñiga, a quien la Corte Plena le revocó el nombramiento

Fotos de Archivo Corte Plena, Poder judicial
La nómina de personas elegibles será enviada a la Comisión de Nombramientos y a la Corte Plena para que ésta realice la elección. JOHN DURAN
Natalia Vargas