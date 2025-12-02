Niño recibe un disparo en la rodilla dentro de su casa

El niño y su padre fueron llevados al Hospital Max Peralta.

Un niño de aproximadamente 13 años recibió un impacto de bala en la rodilla mientras se encontraba en su casa en Cartago, luego de que sospechosos que viajaban en una motocicleta dispararan contra la vivienda.

El padre del menor también resultó herido. En apariencia, varios proyectiles lo impactaron en los pies.

Ambos fueron trasladados al Hospital Max Peralta.

Los hechos ocurrieron pasadas las 8:00 p. m. del lunes, 200 metros al este de la iglesia de Cot, en Oreamuno. De acuerdo con versiones preliminares, el ataque sería un intento de ajuste de cuentas contra el hombre adulto, ya que no es la primera vez que sufre un atentado.

Hasta el momento, no hay personas detenidas por el hecho.