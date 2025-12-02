Sucesos

Niño recibe un disparo en la rodilla dentro de su casa

El padre del niño también resultó herido en el ataque armado

EscucharEscuchar
Por Keyna Calderón, corresponsal y Natalia Vargas
San Carlos Cutris Alajuela
El niño y su padre fueron llevados al Hospital Max Peralta. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cartagoherido
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.