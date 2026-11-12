Lo abordaron en plena calle y le dispararon varias veces: víctima y sospechoso son menores de edad

Un menor de 17 años fue asesinado de varios disparos en Los Cuadros de Purral, en Goicoechea.

Información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indica que los hechos ocurrieron a las 11 p. m. del miércoles, cuando el ahora fallecido se encontraba en la vía pública y, en apariencia, otro joven de 16 años lo abordó y le disparó varias veces, sin mediar palabra.

La víctima recibió impactos en el rostro, el cuello y las extremidades. Luego del ataque, vecinos lo trasladaron en un vehículo particular hasta la Clínica de Coronado, donde se confirmó su muerte.

Las autoridades policiales lograron detener al menor que habría disparado y posteriormente fue puesto a las órdenes del Ministerio Público, donde continuará el proceso judicial correspondiente.

De acuerdo con datos de la Policía Judicial, este año han sido asesinados tres niños menores de un año y cuatro menores de 12 años.

La cifra aumenta en el grupo de entre 12 y 17 años. Hasta la fecha, se reporta el homicidio de 40 jóvenes en ese rango de edad, seis más que en el mismo periodo del año anterior.