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Sucesos

Lo abordaron en plena calle y le dispararon varias veces: víctima y sospechoso son menores de edad

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles

Un menor de 17 años fue asesinado de varios disparos. (Imagen con fines ilustrativos)
Un menor de 17 años fue asesinado de varios disparos. (Imagen con fines ilustrativos)
Natalia Vargas