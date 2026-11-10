Joven de 19 años asesinado de un disparo en la cabeza en San Sebastián

Un joven de apellido Serna, de 19 años, falleció la madrugada de este lunes tras un tiroteo en el distrito de San Sebastián, en el cantón Central de San José.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el caso se reportó a las 12:09 a. m. Preliminarmente se conoce que, desde un vehículo, gatilleros habrían disparado contra un grupo de personas que estaba en vía pública. Uno de estos era Serna.

Este hombre recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado en un vehículo particular a un centro médico, donde minutos después de su ingreso fue declarado sin signos vitales.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios de la Policía Judicial se presentaron en la escena y ubicaron 11 indicios balísticos, los cuales fueron llevados a los laboratorios de Ciencias Forenses para su análisis.

Por otro lado, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para su autopsia.

En lo que va del año, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reporta 718 homicidios, 41 menos que en la misma fecha del año anterior.

La mayoría de estos crímenes se han registrado en Limón, donde hasta ahora se contabilizan 189 víctimas. A esa provincia le sigue San José, con 187 homicidios; Puntarenas, con 112; Guanacaste, con 75; Alajuela, con 68; Cartago, con 65, y Heredia, con 22.