Cuerpo de joven baleado quedó tendido en cuneta de Circunvalación Norte

Un hombre de 23 años, de apellido Ugalde, fue asesinado a balazos la noche del domingo en el sector de La Peregrina, en La Uruca. Su cuerpo quedó tendido sobre una cuneta de la vía de retorno hacia Circunvalación Norte.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este lunes 9 de noviembre que el reporte ingresó al Sistema de Emergencias 911 a las 10:49 p. m., tras una alerta por varias detonaciones de arma de fuego en la zona.

Oficiales de la Fuerza Pública realizaron un recorrido por el sector y localizaron el cuerpo de Ugalde.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ identificaron a la víctima, quien presentaba heridas de bala en la escápula derecha, el cuello y las extremidades.

En el sitio, los investigadores recolectaron varios indicios balísticos de calibre 9 milímetros, que serán remitidos a los laboratorios de Ciencias Forenses para su análisis.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia. El caso permanece bajo investigación.