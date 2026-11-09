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Sucesos

Cuerpo de joven baleado quedó tendido en cuneta de Circunvalación Norte

OIJ confirma muerte de joven de 23 años de apellido Ugalde ocurrido la noche del domingo en San José

03/10/2025, San José, San Pedro, fotografías de la circunvalación norte, debajo del paso elevado frente a la Facultad de Derecho, después de la inundación por los fuertes aguaceros.
Pie de foto: Agentes del OIJ investigaron el homicidio de un hombre de 23 años, cuyo cuerpo fue localizado la noche del domingo en una cuneta de la vía de retorno hacia Circunvalación Norte, en La Uruca. (imagen con fines ilustrativos) Jose Cordero
Juan Fernando Lara Salas