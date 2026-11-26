El Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Limón, autorizó la salida temporal de la cárcel a tres hijos de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, con el fin de que puedan acudir al funeral de uno de sus hermanos.

Así lo confirmó a La Nación una fuente judicial, quien explicó que el permiso sería para este viernes 27 de noviembre de siete de la mañana a doce mediodía.

El martes de esta semana, Kishner Joriel López Bryan, de 32 años, falleció en el Hospital Calderón Guardia por causas naturales. Estuvo internado en ese centro médico durante varios días.

El 30 de setiembre anterior, ese mismo despacho penal impuso a Nayevska, Jonedzell, Jardel y Kyshna López Tindall, (esta última conocida como Kiki), un año de prisión preventiva como parte del Caso Riverside.

Tras el deceso, tres de ellos, Kyshna, Nayevska y Jonedzell, gestionaron un permiso para acudir al funeral, que se realizará en San Pedro de Montes de Oca.

La autorización de salida, concedida por la jueza Yeimy Rebeca Flores López, se realizó sin darle audiencia al Ministerio Público.

Kyshna López Tindall, alias Kiki, una de las hijas de alias Pecho de Rata, cumple prisión preventiva por el Caso Riverside. (Tomada del expediente/Foto: tomada del expediente Caso Riversid)

Ante una consulta de este medio, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial informó que desconocía la resolución del Juzgado Penal que autoriza la salida de los imputados. “Sin embargo, el despacho señaló que procederá a interponer el recurso de revocatoria correspondiente”.

El ente acusador agregó que “solicitará que se deje sin efecto el permiso concedido y que se mantengan las actuales condiciones de custodia y sujeción, es decir, la prisión preventiva”, detalló en un correo.

Se envió una consulta al Juzgado Penal, mediante la Oficina de Prensa de la Corte, para conocer la posición de ese despacho y se informó que la diligencia estaba en trámite.

Molestia ministerial

El Ministerio de Justicia envió un comunicado la tarde de este jueves en el que expuso su preocupación por el permiso de salida de los hermanos López Tyndall. “Dejo expresa constancia de mi más enérgica protesta y profunda preocupación ante la decisión adoptada”, se lee en el texto firmado por el ministro Gabriel Aguilar.

El funcionario agregó que “estas tres personas, hace escasos cinco días, fueron vinculadas con un posible atentado contra la vida de la señora presidenta de la República, el señor ministro de Seguridad Pública y mi persona. Situación que es de conocimiento de las autoridades judiciales”.

Para el jerarca es preocupante se autorice la permanencia de los imputados “durante varias horas fuera de un establecimiento penitenciario, con los riesgos que ello supone para la seguridad nacional, la integridad de los funcionarios públicos y la población en general”, detalló.