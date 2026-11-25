¿Quién era Kishner Joriel López Bryan? El joven de 32 años falleció este 24 de noviembre en el Hospital Calderón Guardia por causas naturales. Ahí estuvo internado desde hace varios días.

El fallecimiento ya aparece en la página del Registro Civil.

Hijo del extraditado Edwin López Vega, más conocido como Pecho de Rata, aquel joven supo desde niño que lo suyo era el fútbol.

Nacido en Limón el 8 de febrero de 1994, el talento se le notaba desde que empezó a darle sus primeras patadas al balón.

Kishner López fue parte del semillero de Liga Deportiva Alajuelense, jugaba como defensa central y de lateral izquierdo. Y supo lo que es defender la camisa de la Selección Nacional en categorías menores.

El futbolista fue parte de la Sub-17 de Costa Rica que jugó el Premundial de la categoría en Montego Bay, Jamaica, en 2011, bajo la dirección técnica de Luis Diego Arnáez.

Aunque aquella representación nacional parecía cerca de la Copa del Mundo, falló en el partido de la verdad contra Panamá y no logró la clasificación.

Kishner López (izquierda) hizo su proceso de liga menor en Liga Deportiva Alajuelense. (Facebook Kishner López/Captura)

En ese representativo patrio Infantil, Kishner López tuvo de compañeros a jugadores como John Jairo Ruiz, Gabriel Leiva, Rónald Matarrita, William Fernández, Jean Scott, Jussef Delgado, William Quirós, Reimond Salas y Jake Beckford.

Tomó la decisión de retirarse del fútbol en enero de 2024. Primero se abrió camino en la Liga de Ascenso con Juventud Escazuceña. Tuvo un paso por Limón FC, volvió a Juventud Escazuceña y luego fue parte de Golfito.

El joven no estaba implicado en el caso Riverside, por el que extraditaron a Pecho de Rata a Estados Unidos.