La jueza Yeimy Flores López, del Juzgado Penal de Limón, autorizó la salida temporal de prisión de cinco hijos de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, sin darle audiencia al Ministerio Público. El permiso les permitirá asistir al funeral de su hermano este viernes 27 de noviembre.

Una fuente judicial confirmó a La Nación que la autorización, emitida por el juzgado regiría durante cinco horas, de 7 a. m. a mediodía.

La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial indicó, en respuesta a una consulta de La Nación, que no tenía conocimiento del permiso judicial concedido a los cinco imputados.

El despacho anunció que interpondrá un recurso de revocatoria contra la decisión de la jueza.

Por medio de un correo electrónico, el despacho fiscal detalló que solicitará revocar la autorización judicial para que los imputados permanezcan en prisión preventiva.

El martes 24 de noviembre, Kishner Joriel López Bryan, de 32 años, falleció por causas naturales en el Hospital Calderón Guardia.