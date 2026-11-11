Joven de 19 años asesinado en el centro de Alajuela era investigado por robo de carros de lujo y venta de drogas

Un joven de 19 años que falleció la tarde del martes tras una balacera en el centro de Alajuela era investigado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por presunto robo de vehículos de alta gama y venta de drogas.

Así lo confirmó a este diario una fuente cercana al caso.

Homicidio en el centro de Alajuela

El fallecido fue identificado como Steven Cajina Cajina y en la balacera resultaron heridos dos hombres más. La investigación preliminar del caso apunta a que las víctimas recibieron varios disparos cuando se encontraban, a eso de las 5 p. m., dentro de un vehículo estacionado frente al Banco Popular, en la Calle Ancha, una de las principales vías del centro de la ciudad.

Cámaras instaladas en vehículos que transitaban por la zona captaron el momento en que se escucharon más de 25 disparos. La Policía Judicial informó preliminarmente que fueron gatilleros a bordo de una motocicleta quienes interceptaron el automóvil.

Además de Cajina, resultaron con impactos de bala un hombre de apellidos Orozco Martínez, alias Gordo Kevin, y otro de apellido Sanarrusia.

Una fuente cercana al caso confirmó a La Nación que Cajina y los otros dos heridos fueron detenidos el pasado fin de semana durante dos allanamientos en calle La Claudia, en Desamparados de Alajuela. En los operativos se intervinieron viviendas y las autoridades hallaron armas de fuego.

Después del ataque, el carro con los heridos a bordo llegó hasta el Hospital San Rafael de Alajuela y allí fue declarado fallecido el muchacho de 19 años.

En la entrada del centro médico, el vehículo quedó bajo custodia policial, con múltiples impactos de bala en los vidrios y la carrocería.