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Sucesos

Joven de 19 años asesinado en el centro de Alajuela era investigado por robo de carros de lujo y venta de drogas

El fallecido y dos hombres que resultaron heridos fueron detenidos el pasado fin de semana

Homicidio en el centro de Alajuela
El carro en el que viajaba el ahora fallecido llegó al Hospital San Rafael de Alajuela. Facebook

Natalia Vargas y Christian Montero