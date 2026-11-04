IMN pronostica un miércoles pasado por agua en Costa Rica: estas serán las zonas más lluviosas

Costa Rica tendrá un miércoles 4 de noviembre marcado por las lluvias, la nubosidad y las tormentas eléctricas, especialmente en las regiones del Pacífico. En el Valle Central también se esperan precipitaciones intermitentes, mientras que en el Caribe los aguaceros se concentrarán principalmente en las zonas montañosas.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las condiciones inestables persistirán debido a la influencia de la zona de convergencia intertropical, que permanecerá muy activa sobre la región. A este fenómeno se sumarán un sistema de baja presión cercano a la costa del Pacífico costarricense y la inestabilidad atmosférica en los niveles altos.

Las lluvias afectarán distintas zonas de Costa Rica este miércoles, con mayor intensidad en sectores costeros del Pacífico durante la madrugada y la noche, según el IMN.

En el Valle Central, el miércoles comenzará con abundante nubosidad y posibles bancos de niebla. Durante la mañana se registrarán lluvias ocasionales, mientras que por la tarde el cielo permanecerá nublado, con precipitaciones intermitentes. Hacia la noche podrían formarse nuevamente bancos de niebla. San José tendrá una temperatura mínima de 18,3 °C y una máxima de 24 °C.

Para el Pacífico norte, el IMN pronostica condiciones de parcialmente nubladas a nubladas desde la madrugada, con aguaceros y tormentas eléctricas en las zonas costeras. Durante las primeras horas de la mañana persistirá la posibilidad de lluvia cerca del litoral. Por la tarde se esperan precipitaciones dispersas y, durante la noche, aguaceros costeros con probabilidad de actividad eléctrica. Liberia registrará una mínima de 21,9 °C y una máxima de 30,6 °C.

En el Pacífico central, la madrugada estará acompañada de abundante nubosidad y aguaceros con tormentas eléctricas en sectores costeros. Durante la mañana podrían presentarse chubascos cerca de la costa, mientras que por la tarde se prevén precipitaciones dispersas. En horas nocturnas habrá lluvias débiles y nuevos aguaceros costeros con actividad eléctrica. Quepos tendrá una mínima de 22,4 °C y una máxima de 30,9 °C.

Por su parte, el Pacífico sur registrará cielos de parcialmente a mayormente nublados desde las primeras horas, con chubascos en áreas costeras. Estas precipitaciones podrían continuar durante la mañana y extenderse de manera dispersa durante la tarde. Para la noche se esperan lluvias en el litoral acompañadas de tormentas eléctricas. Golfito alcanzará una mínima de 21,1 °C y una máxima de 30,5 °C.

En el Caribe norte, el panorama será distinto durante las primeras horas del día, con cielos de parcialmente nublados a nublados durante la madrugada y menor cobertura nubosa en la mañana. Sin embargo, durante la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán chubascos con tormentas eléctricas en las montañas. La noche transcurrirá con cielos de parcialmente nublados a nublados. Guápiles registrará una mínima de 21,5 °C y una máxima de 29,9 °C.

Para el Caribe Sur, se espera una madrugada parcialmente nublada, seguida de una mañana con pocas nubes a parcialmente nublada. Durante la tarde, las condiciones cambiarán y se registrarán aguaceros dispersos con tormentas eléctricas en sectores montañosos. En la noche predominarán cielos de parcialmente nublados a nublados. Limón tendrá una mínima de 22,6 °C y una máxima de 30,7 °C.

Finalmente, en la zona norte, el miércoles iniciará con nubosidad parcial y una mañana con pocas nubes. Durante la tarde aumentará la cobertura nubosa y se producirán chubascos dispersos. Para la noche se mantendrán condiciones de parcialmente a mayormente nubladas. Ciudad Quesada registrará una mínima de 17,3 °C y una máxima de 26,6 °C.

De acuerdo con el panorama general del IMN, la influencia de la zona de convergencia intertropical y el sistema de baja presión mantendrá las condiciones lluviosas sobre el territorio nacional. En el Valle Central, las precipitaciones y lloviznas serán más probables hacia el final de la mañana y durante la tarde, mientras que en la vertiente del Caribe la actividad lluviosa se concentrará principalmente en las montañas durante las horas vespertinas.

Efemérides

Para este miércoles 4 de noviembre, el IMN prevé los siguientes horarios astronómicos en San José: