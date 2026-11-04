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Sucesos

IMN pronostica un miércoles pasado por agua en Costa Rica: estas serán las zonas más lluviosas

Las condiciones del tiempo cambiarán según la región y la hora del día. Conozca dónde se esperan las precipitaciones más fuertes y qué pronostica el IMN para su zona

Las sombrillas serán necesarias en distintas regiones del país este miércoles, cuando el IMN prevé lluvias y tormentas eléctricas debido a las condiciones atmosféricas inestables.
Las sombrillas serán necesarias en distintas regiones del país este miércoles, cuando el IMN prevé lluvias y tormentas eléctricas debido a las condiciones atmosféricas inestables. Rafael Pacheco Granados
Silvia Ureña Corrales

Costa Rica tendrá un miércoles 4 de noviembre marcado por las lluvias, la nubosidad y las tormentas eléctricas, especialmente en las regiones del Pacífico. En el Valle Central también se esperan precipitaciones intermitentes, mientras que en el Caribe los aguaceros se concentrarán principalmente en las zonas montañosas.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las condiciones inestables persistirán debido a la influencia de la zona de convergencia intertropical, que permanecerá muy activa sobre la región. A este fenómeno se sumarán un sistema de baja presión cercano a la costa del Pacífico costarricense y la inestabilidad atmosférica en los niveles altos.

Clima, aguacero
Las lluvias afectarán distintas zonas de Costa Rica este miércoles, con mayor intensidad en sectores costeros del Pacífico durante la madrugada y la noche, según el IMN. (Rafael PACHECO GRANADOS/Rafael Pacheco Granados)