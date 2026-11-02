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Sucesos

Paso de onda tropical N.° 52 aumentará lluvias este lunes en Costa Rica: conozca las zonas que registrarán mayores aguaceros

El fenómeno meteorológico coincidirá con factores como la brisa marina y el calentamiento diurno

29/10/2024 San José. Fuerte lluvia en la Capital. Sombrillas y paraguas fueron insuficientes para protegerse del aguacero vespertino de este martes. Foto: Rafael Pacheco Granados
La onda tropical N.° 52 generará fuertes lluvias este lunes por la tarde y noche en el Pacífico, Valle Central y el eje montañoso del país. Rafael Pacheco Granados
Marianela Arias Vilchez

Aguaceros acompañados de tormenta eléctrica afectarán algunas regiones del país durante la tarde y las primeras horas de la noche de este lunes 2 de noviembre, debido al tránsito de la onda tropical N.° 52 y a condiciones atmosféricas locales, informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El fenómeno meteorológico coincidirá con factores como la brisa marina, el calentamiento diurno y el debilitamiento de los vientos alisios, lo cual incrementará la nubosidad y las precipitaciones.

27/06/2024 San José. La lluvia volvió a ser protagonista este jueves a mediodía. Paraguas, sombrillas y capas fueron necesarias para lidiar con el clima predominante en la estación lluviosa. Foto: Rafael Pacheco Granados
Onda tropical N.° 52 incrementará aguaceros y tormentas este lunes en el territorio nacional. (Rafael Pacheco Granados)