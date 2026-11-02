Paso de onda tropical N.° 52 aumentará lluvias este lunes en Costa Rica: conozca las zonas que registrarán mayores aguaceros

Aguaceros acompañados de tormenta eléctrica afectarán algunas regiones del país durante la tarde y las primeras horas de la noche de este lunes 2 de noviembre, debido al tránsito de la onda tropical N.° 52 y a condiciones atmosféricas locales, informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El fenómeno meteorológico coincidirá con factores como la brisa marina, el calentamiento diurno y el debilitamiento de los vientos alisios, lo cual incrementará la nubosidad y las precipitaciones.

Onda tropical N.° 52 incrementará aguaceros y tormentas este lunes en el territorio nacional. (Rafael Pacheco Granados)

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

