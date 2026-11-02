Paso de onda tropical N.° 52 aumentará lluvias este lunes en Costa Rica: conozca las zonas que registrarán mayores aguaceros

Aguaceros acompañados de tormenta eléctrica afectarán algunas regiones del país durante la tarde y las primeras horas de la noche de este lunes 2 de noviembre, debido al tránsito de la onda tropical N.° 52 y a condiciones atmosféricas locales, informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
El fenómeno meteorológico coincidirá con factores como la brisa marina, el calentamiento diurno y el debilitamiento de los vientos alisios, lo cual incrementará la nubosidad y las precipitaciones.
Las lluvias fuertes, acompañadas de tormenta eléctrica impactarán con mayor fuerza en el Pacífico central, el Pacífico sur, el Valle Central, la península de Nicoya y los sectores montañosos.
Para el Caribe norte y la zona norte se prevén aguaceros de carácter aislado que podrían prolongarse hasta la noche.
En cuanto a las estimaciones de lluvia, los meteorólogos proyectan acumulados de 40 a 60 mm en el Pacífico, el Valle Central y la península de Nicoya, con máximos puntuales que podrían alcanzar los 80 mm.
Entretanto, en el Caribe norte y la zona norte los registros oscilarán entre los 20 y los 30 mm.
El reporte oficial mantiene una advertencia por la alta vulnerabilidad en el Pacífico sur, donde los porcentajes de saturación en los suelos ya superan el 95%.
Las autoridades meteorológicas recomendaron extremar la precaución ante la eventual saturación de alcantarillados y quebradas en sitios vulnerables a inundaciones, así como vigilar los terrenos propensos a deslizamientos.
Asimismo, sugirieron buscar refugio ante ráfagas de viento aisladas de hasta 80 km/h que podrían derribar ramas de árboles o tendido eléctrico.
El pronóstico anticipa que las condiciones lluviosas y los aguaceros frecuentes se mantendrán a lo largo de toda la semana, con mayor énfasis en la vertiente del Pacífico, el Valle Central y las cordilleras.