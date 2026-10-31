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Sucesos

IMN pronostica fuertes vientos de hasta 85 km/h y lluvias para este sábado: estas serán las zonas afectadas

El aumento de la presión atmosférica al norte del mar Caribe intensificará los vientos alisios durante el fin de semana. Las precipitaciones comenzarán desde las primeras horas del día en varias regiones

Neblina, viento y frío sobre Cartago
La neblina y los fuertes vientos podrían marcar las condiciones del tiempo en distintas zonas del país este sábado. Rafael Pacheco Granados
Silvia Ureña Corrales

Los fuertes vientos y las lluvias marcarán las condiciones del tiempo en distintas zonas de Costa Rica este sábado 31 de octubre, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Las ráfagas alcanzarán velocidades de entre 30 y 60 km/h en el Valle Central y el Pacífico norte. Sin embargo, en las zonas montañosas y el norte de Guanacaste podrían llegar hasta los 85 km/h.

De acuerdo con el IMN, el incremento de la presión atmosférica al norte del mar Caribe favorecerá vientos alisios de moderados a fuertes durante el sábado y el resto del fin de semana.