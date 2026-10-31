IMN pronostica fuertes vientos de hasta 85 km/h y lluvias para este sábado: estas serán las zonas afectadas

Los fuertes vientos y las lluvias marcarán las condiciones del tiempo en distintas zonas de Costa Rica este sábado 31 de octubre, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Las ráfagas alcanzarán velocidades de entre 30 y 60 km/h en el Valle Central y el Pacífico norte. Sin embargo, en las zonas montañosas y el norte de Guanacaste podrían llegar hasta los 85 km/h.

De acuerdo con el IMN, el incremento de la presión atmosférica al norte del mar Caribe favorecerá vientos alisios de moderados a fuertes durante el sábado y el resto del fin de semana.

Además, el aumento de la humedad atmosférica propiciará precipitaciones en diferentes sectores del territorio nacional, principalmente en el Caribe y la zona norte, donde las lluvias podrían comenzar desde la madrugada.

Estas condiciones también favorecerán precipitaciones en las montañas del Valle Central y en sectores del este de esa región. Durante la tarde, se esperan aguaceros aislados en el Pacífico central y lluvias dispersas con posibles tormentas eléctricas en el Pacífico sur.

Las lloviznas aisladas se presentarán desde las primeras horas de este sábado en la zona norte, mientras que el Valle Central tendrá lluvias ligeras en sectores montañosos y del este, según el IMN. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el Valle Central, la madrugada transcurrirá con nubosidad parcial y ráfagas ocasionales. Durante la mañana se prevén lluvias ligeras en las montañas y sectores del este, mientras que por la tarde aumentará la nubosidad y lloverá en las zonas montañosas. Para la noche se espera cielo parcialmente nublado y brisas locales. San José registrará una temperatura mínima de 18,3 °C y una máxima de 26,3 °C.

Por su parte, el Pacífico norte tendrá pocas nubes durante toda la jornada, desde la madrugada hasta la noche. No obstante, las ráfagas ocasionales persistirán en la región. En Liberia, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 22,6 °C y una máxima de 34,3 °C.

En el Pacífico central, las primeras horas del sábado presentarán poca nubosidad. Durante la tarde se esperan condiciones parcialmente nubladas y aguaceros aislados. Hacia la noche, la nubosidad aumentará y podrían registrarse lluvias en sectores costeros. Quepos tendrá una mínima de 22,2 °C y una máxima de 31,8 °C.

Mientras tanto, el Pacífico sur comenzará el día con pocas nubes. Sin embargo, durante la tarde predominará el cielo mayormente nublado, con lluvias dispersas y posibilidad de tormentas eléctricas. Las precipitaciones podrían continuar en las zonas costeras durante las primeras horas de la noche. Golfito alcanzará una temperatura mínima de 22,3 °C y una máxima de 32,8 °C.

En el Caribe norte, las condiciones mayormente nubladas estarán acompañadas de aguaceros aislados durante la madrugada y la mañana. Para la tarde se prevé cielo entre parcialmente nublado y nublado, con lluvias ocasionales. Durante la noche persistirá la posibilidad de precipitaciones. En Guápiles se pronostica una mínima de 22,4 °C y una máxima de 27,9 °C.

Asimismo, el Caribe Sur tendrá nubosidad entre parcial y abundante durante buena parte del sábado. Las lluvias ocasionales se presentarán desde la madrugada, mientras que por la mañana podrían ocurrir aguaceros aislados. En la tarde se esperan nuevas precipitaciones y durante la noche continuará la posibilidad de lluvia. Limón registrará una mínima de 23,1 °C y una máxima de 28,5 °C.

Finalmente, la zona norte amanecerá nublada, con lloviznas aisladas. Durante la mañana se esperan lluvias dispersas y, por la tarde, cielo entre parcialmente nublado y nublado, con posibilidad de precipitaciones. Las lloviznas aisladas podrían regresar durante la noche. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 16,3 °C y una máxima de 25,1 °C.

El IMN prevé que el viento se mantendrá de moderado a fuerte durante el fin de semana. Al mismo tiempo, la humedad atmosférica favorecerá las lluvias, principalmente en el Caribe y la zona norte. En el Pacífico sur, las precipitaciones de la tarde podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y extenderse hasta las primeras horas de la noche en sectores costeros.

Efemérides

Para este sábado 31 de octubre, el IMN pronostica las siguientes condiciones astronómicas en San José: