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Sucesos

Costa Rica seguirá en transición de época lluviosa a seca este jueves: IMN explica qué pasará con las lluvias

Los vientos alisios moderados predominarán durante la mañana, mientras que por la tarde se esperan aguaceros y tormentas aisladas en varias regiones del país

05/03/2024 San José. El calor intenso y temperaturas por encima de lo habitiual se sintieron este martes a mediodía. Así estea el clima por estos días y algunos recurren a las sombrillas y las aves, como las palomas de la Plaza de la Cultura se refrescan con el agua de la fuente. Foto: Rafael Pacheco Granados
El país mantendrá condiciones de cambio estacional, con vientos matutinos, nubosidad parcial y precipitaciones vespertinas en distintas zonas. Rafael Pacheco Granados
Silvia Ureña Corrales

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica para este jueves condiciones de poca a parcial nubosidad durante la mañana, acompañadas de vientos alisios moderados. Sin embargo, para la tarde se prevén lluvias dispersas y tormentas aisladas en diferentes sectores del territorio nacional.

El país continuará bajo la etapa de transición de la época lluviosa a la época seca. Según el IMN, los vientos alisios disminuirán durante la tarde, periodo en el que se concentrarán las precipitaciones.

Las lluvias se presentarán de forma dispersa en las montañas de Limón, la zona norte y el Valle Central. Asimismo, se anticipan chubascos y aguaceros con tormenta aislada en la península de Nicoya, el Pacífico central y el Pacífico sur.