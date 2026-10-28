Costa Rica seguirá en transición de época lluviosa a seca este jueves: IMN explica qué pasará con las lluvias

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica para este jueves condiciones de poca a parcial nubosidad durante la mañana, acompañadas de vientos alisios moderados. Sin embargo, para la tarde se prevén lluvias dispersas y tormentas aisladas en diferentes sectores del territorio nacional.

El país continuará bajo la etapa de transición de la época lluviosa a la época seca. Según el IMN, los vientos alisios disminuirán durante la tarde, periodo en el que se concentrarán las precipitaciones.

Las lluvias se presentarán de forma dispersa en las montañas de Limón, la zona norte y el Valle Central. Asimismo, se anticipan chubascos y aguaceros con tormenta aislada en la península de Nicoya, el Pacífico central y el Pacífico sur.

Durante la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado en gran parte del país, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

En el Valle Central, la madrugada y la mañana transcurrirán con pocas nubes y ráfagas ocasionales de viento. Para la tarde, la nubosidad aumentará de forma parcial y se esperan chubascos o aguaceros dispersos, con posibilidad de tormentas aisladas. Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado. San José registrará una temperatura mínima de 17,8 °C y una máxima de 26,8 °C.

Por su parte, el Pacífico norte tendrá pocas nubes y ráfagas ocasionales durante la madrugada y la mañana. En la tarde y la noche predominarán las condiciones parcialmente nubladas. No obstante, el IMN prevé chubascos o aguaceros con tormenta aislada hacia la península de Nicoya durante la tarde. Liberia alcanzará una temperatura mínima de 20,6 °C y una máxima de 35,1 °C.

En el Pacífico central, la nubosidad parcial estará presente desde la madrugada y continuará durante la mañana. Para las horas de la tarde se pronostican chubascos o aguaceros aislados acompañados de tormenta. Al llegar la noche, persistirá el cielo parcialmente nublado. Quepos tendrá una mínima de 22,5 °C y una máxima de 32,4 °C.

Mientras tanto, el Pacífico sur presentará condiciones parcialmente nubladas durante las primeras horas del día. En la tarde se esperan aguaceros o chubascos aislados con tormenta, mientras que por la noche continuará la nubosidad parcial. En Golfito, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 22,1 °C y una máxima de 32,1 °C.

Para el Caribe norte, el pronóstico señala cielos parcialmente nublados durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche. Además, el comentario general del IMN contempla lluvias dispersas en las montañas de Limón durante la tarde. En Guápiles se espera una temperatura mínima de 22,1 °C y una máxima de 31 °C.

En cuanto al Caribe Sur, se mantendrá el cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada. El pronóstico regional no señala aguaceros específicos para esta zona, aunque el panorama general contempla precipitaciones dispersas en las montañas de Limón. En la ciudad de Limón se pronostica una mínima de 23,8 °C y una máxima de 30,5 °C.

Finalmente, en la zona norte, la madrugada y la mañana estarán marcadas por nubosidad parcial. Durante la tarde, el cielo estará de poco a parcialmente nublado, aunque se prevén lluvias dispersas en sectores montañosos. Para la noche volverán a predominar las condiciones parcialmente nubladas. Ciudad Quesada registrará una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 26,1 °C.

Efemérides

Según los datos del IMN para este jueves 29 de octubre, el Sol saldrá a las 5:26 a. m. y se ocultará a las 5:14 p. m.

La Luna saldrá a las 8:44 p. m. y se pondrá a las 8:54 a. m. La fase lunar corresponderá al periodo hacia cuarto menguante.