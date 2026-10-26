Masa de aire seco reducirá las lluvias en Costa Rica: estas serán las zonas con excepciones

Durante la mañana predominarán los cielos despejados o con pocas nubes en buena parte del país. No obstante, el Pacífico sur podría presentar mayor nubosidad y lluvias dispersas en los alrededores del sector peninsular durante las primeras horas del día.
Para la tarde, el IMN anticipa nubosidad entre poca y parcial en el Valle Central, Guanacaste, la zona norte y el Pacífico central. Las lluvias dispersas se concentrarán en el Pacífico sur y las montañas del Caribe Sur.
Estas condiciones responderán a una masa de aire seco que se posicionará sobre Centroamérica y el mar Caribe durante esta semana, lo cual favorecerá la estabilidad atmosférica y reducirá la posibilidad de precipitaciones en el territorio nacional.
En el Valle Central, la madrugada transcurrirá con cielos despejados o poco nublados. Durante la mañana, la tarde y la noche se espera nubosidad entre poca y parcial. En San José, la temperatura mínima será de 17,5 °C y la máxima alcanzará los 26 °C.
Por su parte, el Pacífico norte tendrá pocas nubes durante la madrugada y la mañana, aunque podrían presentarse ráfagas ocasionales de viento en las montañas. Para la tarde y la noche se pronostica cielo poco nublado. Liberia registrará una temperatura mínima de 22,1 °C y una máxima de 35,2 °C.
En el Pacífico central, las condiciones serán de poca nubosidad durante la madrugada y la mañana. Posteriormente, el cielo estará parcialmente nublado tanto en la tarde como en la noche. Quepos tendrá una mínima de 21,2 °C y una máxima de 32,5 °C.
Mientras tanto, el Pacífico sur comenzará la jornada con pocas nubes, aunque el pronóstico general contempla la posibilidad de lluvias dispersas en los alrededores del sector peninsular durante las primeras horas. Por la tarde, se esperan cielos parcialmente nublados y precipitaciones aisladas. En la noche persistirá la nubosidad parcial. Golfito tendrá una temperatura mínima de 22,3 °C y una máxima de 32,1 °C.
Para el Caribe norte, el IMN prevé nubosidad entre poca y parcial durante la madrugada y la mañana. En la tarde, el cielo estará de poco a parcialmente nublado, condición que continuará durante la noche. Guápiles registrará una mínima de 22,4 °C y una máxima de 31,1 °C.
En el Caribe Sur, la madrugada y la mañana presentarán cielos de poco a parcialmente nublados. Sin embargo, durante la tarde podrían ocurrir lluvias dispersas en las montañas, acompañadas de nubosidad parcial. Para la noche se mantendrá el cielo parcialmente nublado. Limón tendrá una temperatura mínima de 22,1 °C y una máxima de 30 °C.
Finalmente, la zona norte experimentará condiciones de poca a parcial nubosidad durante toda la jornada. En la tarde, el cielo permanecerá entre poco y parcialmente nublado, panorama que se extenderá hasta la noche. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 16,4 °C y una máxima de 26,5 °C.
En términos generales, el IMN prevé que la masa de aire seco mantendrá condiciones atmosféricas estables sobre el país durante este martes. Las precipitaciones se limitarán principalmente a sectores del Pacífico sur y las montañas del Caribe Sur.
Efemérides
Para este martes 27 de octubre, el IMN suministra los siguientes datos astronómicos correspondientes a San José: