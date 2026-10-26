Masa de aire seco reducirá las lluvias en Costa Rica: estas serán las zonas con excepciones

Costa Rica tendrá un martes 27 de octubre con baja probabilidad de lluvias en la mayor parte del territorio nacional, debido a la presencia de una masa de aire seco sobre Centroamérica y el mar Caribe, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Durante la mañana predominarán los cielos despejados o con pocas nubes en buena parte del país. No obstante, el Pacífico sur podría presentar mayor nubosidad y lluvias dispersas en los alrededores del sector peninsular durante las primeras horas del día.

Para la tarde, el IMN anticipa nubosidad entre poca y parcial en el Valle Central, Guanacaste, la zona norte y el Pacífico central. Las lluvias dispersas se concentrarán en el Pacífico sur y las montañas del Caribe Sur.

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