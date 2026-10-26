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Sucesos

Masa de aire seco reducirá las lluvias en Costa Rica: estas serán las zonas con excepciones

El IMN prevé condiciones estables en gran parte del país para este martes 27 de octubre, aunque dos regiones mantendrán la posibilidad de lluvias dispersas

Gente caminando a trabajar
Una masa de aire seco favorecerá un día con pocas nubes y baja probabilidad de lluvias en gran parte de Costa Rica, según el pronóstico del IMN para este martes 27 de octubre. Rafael Pacheco Granados
Silvia Ureña Corrales

Costa Rica tendrá un martes 27 de octubre con baja probabilidad de lluvias en la mayor parte del territorio nacional, debido a la presencia de una masa de aire seco sobre Centroamérica y el mar Caribe, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Durante la mañana predominarán los cielos despejados o con pocas nubes en buena parte del país. No obstante, el Pacífico sur podría presentar mayor nubosidad y lluvias dispersas en los alrededores del sector peninsular durante las primeras horas del día.

Para la tarde, el IMN anticipa nubosidad entre poca y parcial en el Valle Central, Guanacaste, la zona norte y el Pacífico central. Las lluvias dispersas se concentrarán en el Pacífico sur y las montañas del Caribe Sur.