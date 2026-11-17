La Conferencia Episcopal de Costa Rica condenó este lunes 16 de noviembre el asesinato del periodista Camilo Rodríguez, a los 50 años, ocurrido en Santo Domingo de Heredia. Los obispos expresaron su preocupación por la violencia y sus consecuencias para la libertad de expresión en el país.

Mediante un mensaje público, la Iglesia católica manifestó su pesar por la muerte del comunicador e hizo un llamado a respetar la vida humana, los derechos fundamentales y la seguridad de los habitantes.

El pronunciamiento surgió después de que Rodríguez fuera asesinado a balazos mientras viajaba en un vehículo por la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

La Conferencia Episcopal señaló que la libertad de expresión y de prensa constituye uno de los pilares de la democracia costarricense.

“La libertad de expresión y de prensa son un pilar fundamental de nuestra democracia. Su defensa exige reconocer que todas las personas tienen derecho a manifestar sus ideas con libertad, responsabilidad y sin temor a sufrir violencia ”, indicó por medio de un video.

También advirtieron sobre la necesidad de fortalecer una cultura de respeto a la vida y a la dignidad humana. Según el mensaje, ninguna diferencia debe resolverse mediante la violencia.

La Iglesia instó a la población a privilegiar el diálogo, la paz y el respeto mutuo como mecanismos para enfrentar los conflictos sociales.

Obispos confían en investigación judicial

La Conferencia Episcopal manifestó su confianza en las autoridades judiciales para esclarecer las circunstancias del asesinato de Camilo Rodríguez, quien murió después de recibir varios disparos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público investigan el homicidio para identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.