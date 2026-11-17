Un hombre de apellido Tenorio, de 20 años, murió tras recibir múltiples disparos la noche del lunes en el sector de San Felipe, en Tejarcillos de Alajuelita. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este martes que el homicidio ocurrió pasadas las 11 p.m. en vía pública.

Según la versión preliminar, oficiales de la Fuerza Pública realizaban recorridos por la zona cuando escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Los policías continuaron con sus recorridos hasta llegar al sitio donde hallaron a Tenorio muerto.

La víctima tenía heridas de bala en la cara, el cuello, la cabeza, el tórax, la mano derecha y la pierna izquierda.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ de San José acudieron al lugar, realizaron la revisión preliminar del cuerpo y su levantamiento, para trasladarlo a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia.

Además, recolectaron indicios balísticos que remitieron a los laboratorios forenses para su análisis.