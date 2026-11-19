Durante una gira de trabajo en Estados Unidos, el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, recibió este jueves el ofrecimiento de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) de colaborar en la investigación del homicidio del periodista Camilo Rodríguez, ocurrido el pasado 16 de noviembre.

El máximo jerarca del Ministerio Público se encuentra en la capital estadounidense desarrollando una agenda estratégica con representantes de la agencia federal, informó esa cartera este jueves.

Fue durante estos encuentros que voceros de la DEA manifestaron su disposición de sumar esfuerzos institucionales y mecanismos de cooperación internacional para esclarecer el crimen del comunicador.

De acuerdo con el Ministerio Público, este acercamiento permite explorar un apoyo logístico e investigativo que resulte pertinente, aclarando que cualquier diligencia conjunta se realizará bajo la estricta dirección de las autoridades costarricenses y conforme a la legislación nacional.

El ofrecimiento de colaboración sobrevino cuatro días después del asesinato de Rodríguez Chaverri en San Miguel de Santo Domingo, en Heredia, el cual generó una profunda conmoción.

El comunicador, de 50 años, había denunciado amenazas en su contra vinculadas a sus publicaciones sobre presuntos actos de corrupción y penetración del narcotráfico en las altas esferas del Estado desde plataformas digitales.

Las autoridades judiciales incluso crearon un equipo especial para investigar el homicidio y determinar el móvil, en medio de cuestionamientos sobre los riesgos que enfrentaba el periodista, quien había rechazado ingresar a un programa de protección de testigos.

Canal bilateral con la DEA

Más allá del caso de Rodríguez, la visita del fiscal general Díaz Sánchez tiene como objetivo afianzar los canales de coordinación bilateral en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional.

La agenda contempla actividades diseñadas para darle continuidad al trabajo conjunto que mantienen Costa Rica y Estados Unidos en la persecución de estructuras criminales, con especial énfasis en aquellas vinculadas al narcotráfico.

El Ministerio Público destacó en su comunicado que esta articulación con autoridades estadounidenses resulta fundamental en el contexto actual de seguridad.

“El Ministerio Público reafirma la importancia de la cooperación internacional para enfrentar fenómenos criminales que trascienden las fronteras y fortalecer las capacidades institucionales para investigar y perseguir el delito”, concluyó la institución.