Un hombre adulto murió tras recibir heridas ocasionadas por un arma de fuego en el distrito de Nosara, en Nicoya, Guanacaste, informó la Cruz Roja Costarricense este domingo.

Los socorristas se desplazaron al sitio para atender la emergencia y, al valorar al paciente, lo encontraron sin signos vitales.

La Cruz Roja confirmó que se trataba de un hombre adulto, pero no precisó su identidad, la cantidad de heridas que presentaba ni las circunstancias en que ocurrió el ataque.

Tampoco se brindaron detalles sobre cómo se produjo el hecho. El caso está bajo investigación de las autoridades.

Este caso se convierte en el segundo homicidio con arma de fuego reportado en el cantón de Nicoya en menos de 24 horas. La noche del sábado, otro hombre, de 27 años y de apellido Montes, murió en un ataque armado en Sámara.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Montes se encontraba con otras personas en el parqueo de un local comercial, a eso de las 9:20 p. m., cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta pasaron por el sitio y abrieron fuego.

Los socorristas atendieron en esa escena a tres hombres adultos con heridas de bala. Montes recibió impactos en la espalda, la pierna derecha y la pantorrilla izquierda, lesiones que le provocaron la muerte en el lugar.

Los otros dos hombres heridos, de apellidos Zúñiga, de 24 años, y Calero, de 28, fueron trasladados al Hospital La Anexión de Nicoya. Uno presentaba heridas en una pierna y el pómulo, mientras que el otro recibió impactos en el tórax y el brazo izquierdo.

Los sospechosos del ataque huyeron y el caso permanece bajo investigación.