La noche de este sábado 21 de noviembre dos gatilleros a bordo de una moto acribillaron y mataron a un hombre de 27 años en Sámara de Nicoya, Guanacaste.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima, de apellido Montes, se encontraba con otras personas en el parqueo de un local comercial a eso de las 9:20 p. m., cuando dos sujetos a bordo de una moto pasaron y abrieron fuego.

Cuando los socorristas de la Cruz Roja llegaron al lugar, atendieron a tres hombres adultos con heridas de bala.

Montes recibió disparos en la espalda, la pierna derecha y la pantorrilla izquierda, heridas que le provocaron la muerte en el lugar.

Los otros dos hombres heridos son de apellido Zúñiga, de 24 años; y Calero, de 28 años. El primero tenía heridas en una pierna y el pómulo, mientras el segundo recibió impactos en el tórax y el brazo izquierdo. Ambos fueron trasladados al Hospital La Anexión de Nicoya, uno en condición crítica y el otro en condición urgente.

Los sospechosos se dieron a la fuga. El caso se encuentra en investigación.