Uno de los cinco hijos de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, llegó este viernes a Funerales Vida, en San Pedro de Montes de Oca, para asistir al funeral de su hermano, luego de que una jueza del Juzgado Penal de Limón autorizara su salida temporal de prisión.

Se trata de un hombre de apellido López, conocido con el alias de Chucky. Una fuente judicial confirmó a La Nación que la autorización concedida a los cinco imputados rige durante cinco horas, de 7 a. m. a mediodía.

El martes 24 de noviembre, su hermano Kishner Joriel López Bryan, de 32 años, falleció por causas naturales en el Hospital Calderón Guardia.

Así llegó hijo de Pecho de Rata a funeral de su hermano

Desde tempranas horas de este viernes, las autoridades desplegaron un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones de la funeraria.

Chucky llegó alrededor de las 8:40 a. m. En un video compartido por el Ministerio de Justicia y Paz se observa al hombre esposado, con un chaleco antibalas y escoltado por oficiales de la Policía Penitenciaria y de unidades especiales.

Posteriormente, el imputado salió de la funeraria. Se espera que los otros cuatro hermanos también asistan a las honras fúnebres.

En el operativo participan oficiales de la Policía Penitenciaria, la Fuerza Pública, unidades especiales y la Policía Municipal de Montes de Oca.

Las autoridades reforzaron la seguridad en las inmediaciones de la funeraria ante los riesgos advertidos por el Ministerio de Justicia y Paz. (Cristian Mora)

Fiscalía interpuso recurso contra autorización judicial

La autorización, emitida por la jueza Yeimy Flores López, se concedió sin darle audiencia al Ministerio Público.

La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial indicó, en respuesta a una consulta de La Nación, que desconocía el permiso judicial concedido a los cinco imputados.

El despacho interpuso un recurso de revocatoria y una apelación contra la decisión de la jueza, mediante el cual solicitó dejar sin efecto la autorización y mantener las condiciones de prisión preventiva de los imputados.

La revocatoria fue rechazada por la misma jueza. Solo está pendiente la apelación, donde las partes tienen tres días para manifestarse. Para entonces, ya no tendrá sentido el reclamo, pues la salida ya se habría autorizado.

Oficiales de la Fuerza Pública, la Policía Penitenciaria y unidades especiales participaron en el operativo de seguridad con motivo del funeral. (Cristian Mora)

Autoridades advirtieron sobre riesgos del traslado

En conferencia de prensa este jueves, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, cuestionó la resolución judicial y advirtió sobre los riesgos asociados con el traslado de los cinco imputados, quienes permanecen recluidos en máxima seguridad.

Según el jerarca, estas personas profirieron amenazas de muerte contra la presidenta de la República, Laura Fernández; el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, y el propio ministro de Justicia y Paz, cinco días antes de la resolución judicial.

El operativo policial se realizó en cumplimiento de una resolución del Juzgado Penal de Limón que autorizó la salida temporal de los cinco imputados. (Cristian Mora)

Aguilar aseguró que su despacho comunicó a la jueza los riesgos asociados con el permiso. Sin embargo, según el ministro, la funcionaria judicial mantuvo su decisión y ordenó a la Policía Penitenciaria efectuar el traslado.

Entre las preocupaciones expuestas por las autoridades figuran la posibilidad de enfrentamientos entre organizaciones criminales rivales y el riesgo de una eventual fuga.

Aguilar estimó que el operativo podría representar un gasto de cientos de millones de colones, aunque reconoció que todavía no disponía de una cifra concreta.