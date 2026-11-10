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Sucesos

Guardacostas interceptó lancha con droga a 76 kilómetros de Sierpe de Osa

Tres extranjeros fueron detenidos y la fue embarcación trasladada a Golfito en Puntarenas

Un oficial de Guardacostas, con carrera en el Ministerio de Seguridad Pública desde el 2011 figura entre los acusados por tráfico internacional de drogas en el Caso Altamar, actualmente en juicio.
La lancha rápida (a la derecha) fue interceptada a 41 millas náuticas de Sierpe de Osa y trasladada a Golfito. El Ministerio de Seguridad divulgó imágenes de la detención de los sospechosos (izquierda) y de la embarcación. Foto: Archivo LN
Juan Fernando Lara Salas