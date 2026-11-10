Guardacostas interceptó lancha con droga a 76 kilómetros de Sierpe de Osa

Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas interceptaron el lunes una lancha rápida que transportaba una carga de droga a 41 millas náuticas (unos 76 kilómetros) de Sierpe de Osa, en el Pacífico sur de Costa Rica.

El operativo contó con apoyo aéreo de Estados Unidos y permitió la detención de tres tripulantes: un ecuatoriano y dos colombianos, entre ellos el capitán de la embarcación.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública este lunes, el capitán ecuatoriano tenía antecedentes relacionados con drogas en Ecuador desde el 2016.

Caen ecuatoriano y colombianos con droga

Tras la intercepción, las autoridades trasladaron la lancha hasta Golfito, donde la Policía de Control de Drogas (PCD) realiza las pericias para determinar el tipo de estupefaciente y la cantidad exacta que transportaba.

En videos divulgados por el Ministerio de Seguridad se observa la embarcación con varios estañones plásticos de color azul, que presuntamente contenían la droga.

La cartera no precisó la cantidad ni el tipo de sustancia transportada, a la espera de los resultados de los análisis policiales.