Oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del Servicio Nacional de Guardacostas, con apoyo de las autoridades estadounidenses, incautaron 964 kilos de cocaína en una lancha que navegaba a 500 kilómetros de Golfito, Puntarenas.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, esta es, hasta la fecha, la incautación de drogas efectuada a mayor distancia de las costas nacionales.

La lancha también transportaba varios estañones de gasolina. (Ministerio de Seguridad Pública)

Según Seguridad, fue un avión estadounidense el que detectó, el miércoles 25 de noviembre, una embarcación sospechosa que se dirigía hacia el país.

Tras un operativo, los oficiales interceptaron la nave y recuperaron la droga, que los sospechosos, de nacionalidades colombiana y ecuatoriana, lanzaron al mar mientras intentaban evadir a la Policía.

Guardacostas interceptó la lancha en altamar. (Ministerio de Seguridad Pública)

La lancha que transportaba el alijo mide 32 pies de largo y se llama Bajo Los Primos. No tenía bandera y registraba CP-02 como matrícula. Al tratarse de una embarcación rápida, estaba equipada con dos motores fuera de borda de 250 caballos de fuerza cada uno. Además de la droga, también llevaba varios estañones con combustible.

El operativo culminó con la detención de un ecuatoriano de apellido Laínez, quien era el capitán, y dos colombianos de apellidos Angulo y Castillo. Los sujetos fueron trasladados hasta Golfito, donde la Policía de Control de Drogas (PCD) contabilizó la droga y determinó que se trataba de cocaína.