Una buseta blanca marca Toyota, estacionada en el parqueo de un hotel en la comunidad de Santa Clara, en Florencia de San Carlos, ocultaba 394 kilos de cocaína distribuidos en tres compartimientos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el decomiso ocurrió a las 3:45 a. m. de este jueves. Sin embargo, el operativo comenzó a gestarse desde las 8 p. m. del miércoles 25 de noviembre, cuando oficiales de la Policía Administrativa recibieron información de que la buseta viajaba con un alijo de droga.

Parte de la droga estaba oculta debajo de los asientos. (Organismo de Investigación Judicial/Cortesía)

La primera información que recibieron las autoridades indicaba que el vehículo se desplazaba desde San Carlos hacia Santa Clara. Tras varias diligencias, los policías localizaron la buseta en el parqueo del hotel.

El personal de la Policía Municipal de San Carlos se presentó en el sitio y, con ayuda de su unidad canina, identificó que la buseta sí transportaba droga.

La buseta también tenía una especia de doble forro. (Organismo de Investigación Judicial/Cortesía)

Agentes judiciales de la delegación de San Carlos también acudieron al lugar y trasladaron el vehículo hasta las instalaciones del OIJ en ese cantón. Allí, en un ambiente controlado y seguro, inspeccionaron la buseta y contabilizaron los paquetes de droga.

Por el momento, el caso permanece bajo investigación y no se reportan personas detenidas.