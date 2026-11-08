Fuerza Pública decomisa un fusil de asalto, una granada, y frustra robo de vehículo

Oficiales de la Fuerza Pública decomisaron, la noche de este sábado, en Limón y en Alajuela, un fusil AK-47, un arma AR-15 no letal, una pistola, una granada de fragmentación y un cargador con municiones. Además, frustraron el intento de robo de un carro.

El primer caso ocurrió en el cantón de Matina, Limón, cuando oficiales de la policía, quienes realizaban acciones operativas recibieron información sobre la presencia de sospechosos de portar armas de fuego.

El cargador apareció en Matina, Limón. (Ministerio de Seguridad Pública)

Los oficiales llegaron hasta la comunidad de Goli y allí ubicaron, en las cercanías de un potrero, el arma AK-47, la granada de fragmentación y un cargador con 35 municiones.

El segundo evento se reportó en Turrúcares, Alajuela, cuando oficiales de la Policía Administrativa recibieron el reporte de un vehículo en el que supuestamente dos sujetos llevaban a varias personas retenidas.

En ese momento se desplegó un operativo que culminó con la detención de dos hombres de apellidos Alfaro y Herrera. Según informó Seguridad, el primero tiene antecedentes por portación ilegal de arma y el segundo un expediente por robo agravado y transporte de drogas.

Los sospechosos son de apellidos Alfaro y Herrera. (Ministerio de Seguridad Pública)

Dentro del automotor los sospechosos portaban el AR-15 no letal y en un charal cercano estaba un arma de fuego tipo pistola.

Las personas que supuestamente estaban retenidas indicaron que estos hombres las abordaron y, bajo amenazas con las armas, ingresaron al automóvil aparentemente con el fin de robarlo.