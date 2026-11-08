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Sucesos

Fuerza Pública decomisa un fusil de asalto, una granada, y frustra robo de vehículo

Oficiales detuvieron a dos personas

Decomiso de armas en Limón
La Policía Administrativa decomisó un arma AK-47, un cargador con municiones y una granada de fragmentación en Matina. Ministerio de Seguridad Pública
Natalia Vargas