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Sucesos

Hombre muere en ataque a balazos y otro resulta herido en Matina de Limón

El suceso ocurrió la tarde de este sábado

Allanamiento Jugador Carlos Barahona
Un ataque armado en Limón deja a una persona fallecida y otra herida. (Imagen con fines ilustrativos). Alonso Tenorio
Sebastián Sánchez