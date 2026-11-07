Hombre muere en ataque a balazos y otro resulta herido en Matina de Limón

Un hombre falleció y otro resultó herido la tarde de este sábado tras un ataque armado en Carrandí, en Matina de Limón.

El reporte ingresó a la 1:35 p. m. Al llegar al sitio, la Cruz Roja encontró sin vida a un hombre, mientras la otra víctima fue trasladada a un centro médico por medios propios.

La Cruz Roja remitió una unidad básica para la atención del suceso. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentra en el lugar para el levantamiento del cuerpo.

Se desconoce cómo ocurrieron los hechos y el móvil.

Colaboró el corresponsal Reiner Montero.