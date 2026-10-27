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Sucesos

Fiscalía solicita sobreseimiento definitivo en caso de ministro de Comunicación denunciado por violación

Denunciante afirma que seguirá adelante con el proceso.

Arnold Zamora
El ministro de Comunicación, Arnold Zamora se mostró satisfecho con la solicitud de la Fiscalía "quisieron ensuciar mi nombre acusándome de un delito grave que nunca cometí", dijo. Captura Video Presidencia
Christian Montero

La Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género solicitó al Juzgado Penal de Pavas el sobreseimiento definitivo a favor del ministro de Comunicación y Enlace, Arnold Zamora Miranda, quien fue denunciado por violación calificada según la causa 25-028218-0042-PE.

Así consta en la solicitud con fecha del 9 de octubre y firmada por el fiscal Allan Cortés Segura, quien fundamentó la petición con base en el artículo 311, inciso e, del Código Procesal Penal, al considerar que la prueba no permite sostener una acusación con la probabilidad requerida.

La investigación se originó con la denuncia del entonces director de Prensa y Relaciones Públicas del Ministerio de Educación Pública. Según su relato, los hechos ocurrieron entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de setiembre de 2025 en el Hotel Real Intercontinental, en Escazú, adonde ambos acudieron para conversar de temas laborales.