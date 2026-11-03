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Sucesos

Fiscalía realiza pruebas de ADN a cinco detenidos tras balacera en Llanos de Santa Lucía que dejó un niño de 11 años y un adulto fallecidos

Una mujer, tres hombres y un menor de edad quedaron en libertad por falta de pruebas. La Fiscalía también ordenó inspeccionar dos vehículos

La Cruz Roja Costarricense reportó un hombre sin signos vitales y un menor de 11 años herido tras una balacera en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.
Un niño de 11 años murió durante su traslado a un centro médico, tras resultar herido en la balacera ocurrida en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago. Keyna Calderón
Silvia Ureña Corrales

La Fiscalía Adjunta de Cartago realizó pruebas de ADN a cinco personas que fueron detenidas durante operativos policiales relacionados con la balacera del 1.º de noviembre en Llanos de Santa Lucía, Paraíso de Cartago, donde murieron dos personas, una de ellas menor de edad.

El procedimiento se efectuó el lunes 2 de noviembre, luego de que el Ministerio Público citó a una mujer, tres hombres y una persona menor de edad para presentarse ante las autoridades judiciales.

Estas personas fueron detenidas por oficiales de la Fuerza Pública durante un operativo en el que se abordó un vehículo. Sin embargo, las primeras diligencias de investigación no permitieron obtener evidencia suficiente para vincularlas directamente con el doble homicidio.