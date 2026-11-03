Fiscalía realiza pruebas de ADN a cinco detenidos tras balacera en Llanos de Santa Lucía que dejó un niño de 11 años y un adulto fallecidos

El procedimiento se efectuó el lunes 2 de noviembre, luego de que el Ministerio Público citó a una mujer, tres hombres y una persona menor de edad para presentarse ante las autoridades judiciales.
Estas personas fueron detenidas por oficiales de la Fuerza Pública durante un operativo en el que se abordó un vehículo. Sin embargo, las primeras diligencias de investigación no permitieron obtener evidencia suficiente para vincularlas directamente con el doble homicidio.
Balacera en Llanos de Santa Lucía: reportan muerte de niño de 3 años
Por esa razón, la Fiscalía ordenó su libertad, en apego al principio de objetividad, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
Como parte de las diligencias, el Ministerio Público también ordenó el decomiso del vehículo y los teléfonos celulares de sus ocupantes.
Además de las pruebas de ADN, la Fiscalía dispuso inspecciones a dos automóviles. Uno corresponde al vehículo decomisado durante las detenciones y el otro fue localizado en la zona de Birrisito, en Cartago.
Las autoridades judiciales también ordenaron nuevas entrevistas como parte de las diligencias para determinar las circunstancias del ataque.
La investigación se tramita bajo el expediente 26-004803-0058-PE.
Balacera en Llanos de Santa Lucía dejó dos fallecidos
El domingo 1.º de noviembre, aproximadamente a la 1:42 p. m., se registró una balacera frente a la iglesia de Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), varias personas se encontraban en vía pública cuando los ocupantes de un automóvil aparentemente dispararon en su dirección y posteriormente huyeron.
Como consecuencia del ataque, un hombre falleció en el lugar, mientras que otro menor de 11 años murió durante su traslado en un vehículo particular hacia un centro médico.