La Fiscalía de Osa solicitó una pena total de 20 años de cárcel para un finquero acusado de asesinar al productor agrícola Reymer Novo Espinoza, de 42 años, quien grabó su propio homicidio ocurrido el 23 de enero de 2023 en una finca de Palmar Norte.

Este martes, el Ministerio Público completó las conclusiones en las que pidió que al acusado, de apellido Cambronero, se le impongan 18 años de prisión por el delito de homicidio simple y dos años más de cárcel por fraude de simulación ya que, al parecer, el sospechoso, junto con dos de sus hijos y una hermana, habrían traspasado unas propiedades luego del crimen. Estos familiares del acusado también enfrentan el juicio.

El debate se desarrolla en los Tribunales de Osa y este jueves Elías Villalta, abogado querellante, presentará sus conclusiones y su pretensión de pena.

Reymer quien era conocido como Perico, era productor de queso, huevos y otros bienes con los que sostenía a su familia. (Foto: c/Foto: cortesía)

Dolor familiar

Yelcin Novo, hermana del ofendido, explica que ha sido muy duro para la familia enfrentar el proceso. En el caso de ella y otro hermano, debieron viajar desde Upala para darle seguimiento a las audiencias. “Esperamos que se haga justicia, porque ya se van a cumplir cuatro años desde que asesinaron a mi hermano y este señor sigue libre”, dijo la mujer.

Novo reconoció sentir un poco de decepción, ya que esperaban que el caso se tramitara por homicidio calificado en vez de simple. “Uno esperaba que fueran más años, porque sinceramente el señor se ensañó con mi hermano; ojalá que con lo que solicite el licenciado Elías, se sumen más años”, expresó.

Sobre la pérdida de Perico, como era conocido Reymer, la familiar explicó que cambió para siempre el diario vivir de todos. “No volvimos a trabajar igual, nada volvió a funcionar como antes, hemos sufrido mucho”, dijo Novo, quien agregó que su hermano “no merecía una muerte así; igual para los hijos, esto ha sido terrible”.

Pleito por un mecate

Según relató otro familiar de Reymer, las diferencias con Cambronero iniciaron cuando Perico empezó a llevar un ganado a la orilla de un río que pasa por la finca y que colinda con la del acusado. “Reymer amarró un mecate en una servidumbre de paso, pero era para que el ganado no se saliera, para impedirle que agarrara para la calle”, relató el pariente.

A partir de ahí iniciaron una serie de discusiones y amenazas que tuvieron el fatal desenlace cuando Cambronero habría tomado un arma de fuego y atacó al ahora occiso.

En un video grabado por el propio Reymer, se aprecia el momento en que fue atacado con el arma de fuego. En las imágenes quedó registrado el instante en que Cambronero amenazó de muerte y luego le disparó al ofendido, quien falleció poco después. “Me mató este hijuep..., me mató este hijuep…” se escucha decir al productor de quesos y huevos, quien murió poco después”.

Reymer, quien era casado y padre de tres menores de edad para el momento de los hechos, era la única fuente de ingresos de su familia.

Se espera que el debate concluya este viernes.