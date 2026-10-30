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Sucesos

Fiscalía indaga a Diego Miranda, alcalde de San José, por presunta influencia contra la Hacienda Pública en caso de parquímetros

Diego Miranda fue indagado junto con un funcionario municipal. El caso se inició tras la denuncia del subdirector jurídico de la Municipalidad de San José

Diego Miranda, alcalde de San José, volvió a emplazar a la mandataria Laura Fernández y ofrecerle el trabajo conjunto para resolver problemas sociales.
Diego Miranda, alcalde de San José, fue indagado por la Fiscalía por caso de parquímetros. Foto: Jose Cordero
Sebastián Sánchez

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción indagó este jueves 29 de octubre al alcalde de San José, Diego Miranda Méndez, por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública. El caso se relaciona con supuestas irregularidades en el manejo de la licitación del servicio de parquímetros de ese ayuntamiento.

Los otros presuntos implicados son de apellidos Vega Campos y Chacón Villalobos, ambos funcionarios municipales; así como dos extrabajadores de apellidos Zotch Gutiérrez y Vargas Solano.

Según el Ministerio Público, este jueves solo se indagó a Miranda y a Vega, este último, investigado por el mismo posible delito que al alcalde. El caso se encuentra en fase preparatoria, que consiste en la recolección y análisis de pruebas.