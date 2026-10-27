Fiscalía allanó casa de chino tico extraditable por causa de narcotráfico y presunto lavado de dinero

La Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada (Faedo) allanó este martes la vivienda del chino tico identificado como Guobin Tam Zhang o Juan Carlos Tam Cheong alias Chino, quien fue detenido con fines de extradición el 2 de octubre.

La diligencia se desarrolló en el condominio Tramonto, localizado en Sánchez de Curridabat, a donde ingresó el Ministerio Público junto con agentes de la Policía Control de Drogas (PCD) y de la Unidad Especial de Apoyo (UEA).

El Ministerio Público informó de que Tam, supuestamente, ejerce la dirección de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína. “Se investiga si el sospechoso realizaba de manera directa las negociaciones con los compradores de droga, ofreciendo cocaína para exportarla a EE. UU. y Europa”.

El allanamiento buscaba el secuestro de información relacionada con una causa por narcotráfico y presunto lavado de activos, según explicó el fiscal Christian Quirós Alfaro.

“Era una diligencia que estaba pendiente de llevarse a cabo con la finalidad de obtener elementos de prueba que consideremos importantes y oportunos para la investigación”, explicó Quirós, responsable de la diligencia.

Así ingresaron a alias Chino al condominio allanado por la Fiscalía y PCD en Granadilla de Curridabat.

Guobin Tam Zhang fue detenido el viernes 2 de octubre en Granadilla de Curridabat, con fines de extradición a Estados Unidos. (Foto: Exclusiva para LN/Foto: Exclusiva para LN)

La causa fue abierta desde enero de este año cuando se solicitó el allanamiento al inmueble del ahora extraditable, pero fue denegada por un juzgado. La Fiscalía apeló y fue hasta ahora que se autorizó la intervención en la propiedad.

El fiscal aclaró que la extradición “se encuentra alimentada en parte por la investigación que llevamos a cabo acá en Costa Rica”, pero no tiene que ver con la solicitud hecha por la justicia estadounidense.

“Lo importante es dejar claro que la diligencia de allanamiento no está ordenada mediante el proceso de extradición, sino que es a través del proceso de investigación que las autoridades costarricenses hemos llevado a cabo”, reiteró.

El ciudadano de origen chino, naturalizado costarricense y requerido por Estados Unidos, estaba bajo investigación del Ministerio Público por sospechas relacionadas con transacciones de criptoactivos y comercialización de cocaína hacia territorio estadounidense.

El representante del Ministerio Público agregó que en las causas que tienen que ver con tráfico internacional y con organizaciones criminales, “siempre realizamos las investigaciones paralelas (...) con relación al crecimiento económico desmedido que puedan tener las organizaciones”.

La Faedo confirmó el 7 de octubre que desde enero mantiene una causa penal contra Tam Zhang. El expediente es el 26-000007-1981-PE y la investigación se desarrolla en conjunto con la PCD. Durante esa pesquisa, agentes encubiertos de la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, hicieron una compra controlada de 12 kilos de cocaína a alias Chino.

El allanamiento de este martes ocurre pocos días después de que al extraditable se le decomisaran varios celulares cuyo contenido fue respaldado por las autoridades costarricenses. “Eso es parte de la investigación”, ratificó el fiscal Quirós al ser consultado por ese aspecto.

Vínculos políticos

Desde que Tam fue detenido, trascendieron una serie de fotografías e informaciones que colocan al extraditable junto a figuras de la política y el gobierno. Una de las primeras imágenes que se conocieron fue una foto del chino tico junto a la exdiputada y actual asesora en comunicación del gobierno, Pilar Cisneros durante la celebración de la victoria de Laura Fernández.

El 8 de octubre, La Nación reveló que alias Chino también estuvo el 25 de abril entre presidentes, ministros y diputados en un evento en el que se celebraron la clausura de la Semana Nacional del Cooperativismo y la inauguración de una torre habitacional de la organización Obras del Espíritu Santo, en barrio Cristo Rey, en San José. Esa actividad fue transmitida por la Presidencia de la República.

Las imágenes muestran al sospechoso detrás de los entonces diputados electos Gonzalo Ramírez, Kattia Calvo y Antonio Barzuna, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), pero no muy lejos del actual ministro de Seguridad y entonces ministro de Justicia, Gerald Campos, así como de la presidenta del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Yorleny León.

Además, el hoy extraditable estaba a tres filas del entonces presidente de la República, Rodrigo Chaves, la presidenta electa, Laura Fernández y el dirigente cooperativo y actual secretario general del PPSO, Freddy González.