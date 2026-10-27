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Sucesos

Fiscalía allanó casa de chino tico extraditable por causa de narcotráfico y presunto lavado de dinero

Diligencia se ejecutó en lujoso condominio ubicado en Sánchez de Curridabat.

Chino-tico
La diligencia en la casa de Guobin Tam Zhang o Juan Carlos Tam Cheong, alias Chino, se desarrolla en el condominio Tramonto, localizado en Granadilla de Curridabat. Christian Montero
Christian Montero

La Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada (Faedo) allanó este martes la vivienda del chino tico identificado como Guobin Tam Zhang o Juan Carlos Tam Cheong alias Chino, quien fue detenido con fines de extradición el 2 de octubre.

La diligencia se desarrolló en el condominio Tramonto, localizado en Sánchez de Curridabat, a donde ingresó el Ministerio Público junto con agentes de la Policía Control de Drogas (PCD) y de la Unidad Especial de Apoyo (UEA).

El Ministerio Público informó de que Tam, supuestamente, ejerce la dirección de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína. “Se investiga si el sospechoso realizaba de manera directa las negociaciones con los compradores de droga, ofreciendo cocaína para exportarla a EE. UU. y Europa”.