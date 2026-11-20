La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado requiere coordinación entre las autoridades de distintos países. En este contexto, el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, visitó este viernes 20 de noviembre el Centro de Entrenamiento de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Durante su visita a Washington, el jerarca del Ministerio Público sostuvo una reunión con Frank Tarentino III, director ejecutivo de la agencia estadounidense.

El encuentro formó parte de una agenda oficial orientada al intercambio de experiencias y al fortalecimiento de las relaciones institucionales entre ambos países.

Díaz destacó la importancia de la cooperación internacional para enfrentar las estructuras criminales que operan más allá de las fronteras. También señaló la necesidad de mantener canales de comunicación que permitan mejorar la respuesta de las autoridades ante el crimen organizado.

La agenda de trabajo comenzó el jueves 19 de noviembre y concluyó este viernes 20.

Según informó el Ministerio Público, la DEA asumió la totalidad de los gastos relacionados con el viaje oficial del fiscal general.

El comunicado no precisó si las reuniones dieron lugar a nuevos acuerdos o compromisos entre ambas instituciones.