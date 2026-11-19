Un recluso falleció este jueves tras sufrir fracturas craneales y sangrado intracraneal, producto de una agresión por parte de otros tres reos ocurrida el martes en el Centro de Alta Contención y el Crimen Organizado (Cacco), situado en San Rafael de Alajuela. Así lo confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hombre, de apellido Acevedo y 36 años, murió en el Hospital México alrededor de las 5:45 a. m., al parecer a causa del trauma craneoencefálico severo que sufrió dos días antes.

Según su reporte, agentes judiciales acudieron al lugar para levantar el cuerpo. Este será trasladado a la morgue judicial para realizar una autopsia a fin de determinar las causas de muerte. El caso permanece bajo investigación.

La agresión

El incidente, que derivó en fracturas de cráneo y hemorragias, ocurrió este martes alrededor del mediodía en uno de los dormitorios del Cacco. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Rafael, en Alajuela, y posteriormente derivada al Hospital México, donde permaneció en estado grave.

Según el Ministerio de Justicia y Paz, la revisión de las grabaciones de videovigilancia permitió la identificación preliminar de tres sospechosos, de apellidos Méndez, Skinner y Casasola.

Una celda del Centro de Alta Contención y el Crimen Organizado (Cacco), en San Rafael de Alajuela. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados) (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los implicados fueron separados del resto de la población penitenciaria y recluidos en celdas de aislamiento.

Méndez también figura como sospechoso en la causa penal relacionada con el asesinato de Geiner Zamora, subjefe de la oficina del OIJ en Guápiles.