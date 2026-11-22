Al pasar por el cruce de Cieneguita, en barrio San Juan, en el puro corazón de Limón, un lote baldío tiene dos vidas: como parqueo ocasional de una iglesia cercana o como guardián de los secretos más oscuros de quien sería el más reciente asesino serial del que se tiene conocimiento en Costa Rica: Zapatero.

En esa propiedad municipal, hace tres lustros, este hombre de apellidos Forbis Jiménez, entonces de 34 años, flaco, desprolijo y con la piel curtida por el sol, habría cometido el primero de los cuatro homicidios con motivaciones sexuales que le atribuye la Fiscalía.

El 25 de enero del 2011, Áurea de los Ángeles Madrigal Morales fue encontrada muerta en ese sitio. La Gringa, como le decían, era adicta, tenía 45 años y fue descrita en el legajo judicial N.° 11-000176-0063-PE como una mujer “en situación de calle que se encontraba de forma habitual en la zona”.

Imágenes aéreas del 'Hotel de la Muerte' de alias Zapatero en Cieneguita, Limón

Su cuerpo, ultrajado y con signos de muerte por asfixia, estaba semidesnudo dentro de una estructura desvencijada, vestigio de aposentos viejos, utilizada habitualmente como un botadero.

Ese “hotel de la muerte”, como empezaron a llamarlo los investigadores cuando avanzaron en el caso, era sitio de consumo de drogas para indigentes y punto de encuentros sexuales, donde también se acumulaban orines y excrementos de sus inquilinos.

El sujeto, de apellidos Forbis Jiménez, alias Zapatero, fue detenido el 29 de abril de este año en Limón. La foto corresponde al día de su captura. (Tomada del expediente/Foto: tomada del expediente)

Para Zapatero, habría representado uno de los primeros puntos de movilización dentro de su “zona de confort”, un aspecto que encaja en la teoría del perfil geográfico de un criminal o círculo de Canter, según explica Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los cuatro casos que las autoridades atribuyen al sospechoso ocurrieron en un radio de apenas un kilómetro, cerca de Cieneguita, donde el sospechoso se sentía cómodo, reitera Soto.

Para la Gringa, el tiempo transcurrió y nadie preguntó por ella en los primeros días de su desaparición. Cuando se localizó su cuerpo, tras una alerta en el OIJ de Limón, el cadáver estaba en avanzado estado de putrefacción.

Las dificultades para recolectar muestras de ADN del agresor en el sitio complicaron la investigación y favorecieron que el caso permaneciera sin resolverse durante años. La vinculación del sospechoso sería posible 15 años más tarde, gracias al análisis de una prenda íntima.

El 2 de febrero de ese mismo año, ocho días después del primer hallazgo, fue localizado en la playa de Cieneguita el cadáver de Mayling Johana Waggon Archival.

A la Nica, como apodaban a esta mujer de 35 años, la encontraron al amanecer, a menos de un kilómetro del sitio donde había sido asesinada la primera víctima. A Mayling la abandonaron sobre la arena, en medio de dos almendros.

Varios lazos empezaron a unir sus historias de muerte. La Nica también vivía en condición de calle y en su cuerpo se descubrieron signos de violencia y posible agresión sexual.

En el expediente judicial, el investigador a cargo del informe resaltó que, debido al lugar donde fue localizado su cuerpo, “no existieron dispositivos de grabación ni testigos del hecho”.

La seguidilla de crímenes del 2011 concluyó cuatro meses después, el 10 de junio, cuando las autoridades encontraron, en horas de la mañana, el cadáver de Melissa Marlene Morales Palma, alias Frustrada, de 30 años.

Estaba semidesnuda, tirada entre dos bóvedas en el cuadrante norte del cementerio central de Limón y, al igual que las dos fallecidas de enero y febrero, era una “femenina en situación de calle que se encontraba de forma habitual en la zona”, según consta en el expediente N.° 11-001097-0063-PE.

Estos fueron los objetos decomisados a alias Zapatero cuando fue detenido en Cieneguita de Limón, la misma zona donde habría cometido los ataques sexuales y homicidios, según la investigación. (Tomada del expediente/Foto: tomada del expediente)

La identidad del agresor de Melissa permaneció incierta durante años, pues no hubo cámaras o testigos que dieran cuenta del sospechoso. La investigación se enfrentó a un escenario en el que las víctimas tenían pocos vínculos familiares conocidos, frecuentaban los mismos sitios y, en algunos casos, sus muertes pasaron inadvertidas durante muchas horas o incluso días.

Tras supuestamente cometer esos hechos, Forbis Jiménez pasó ocho años sin que oficial o extraoficialmente se le vinculara con otro homicidio o agresión sexual.

Sin embargo, el crimen que habría de cerrar el círculo, según la pesquisa desarrollada hasta ahora, fue el de Elsie Yolanda Martínez Ramírez, descubierto el 28 de diciembre del 2019 frente al bar El Ganzo, en Cieneguita.

El cadáver de Martínez, alias Pequeña, de 50 años, estaba a un lado de la playa, semidesnudo y con signos de violencia física y sexual.

Por cuarta ocasión, se trataba de una víctima en condición de indigencia y con un patrón de adicciones.

Aunque las autoridades encontraron muestras de semen en la ropa interior de la Gringa, así como en los isopados practicados en los genitales de las otras tres víctimas, y en un primer análisis, fechado en el 2020, se confirmó que eran coincidentes con un solo hombre..., nadie sabía quién era.

Tras el homicidio de Pequeña, un testigo de apellidos Hernández Corella (fallecido en el 2022) había declarado a la policía que la última vez que vio a Elsie, ella caminaba hacia el sitio donde posteriormente se encontró su cadáver. Iba en compañía de un hombre delgado, trigueño, con colochos negros, que le había pedido un cigarro y al que le decían Zapatero.

Transcurrieron casi seis años más, hasta el 29 de abril del 2026, cuando su anonimato finalmente se rompió.

La propiedad donde alias Zapatero habría asesinado a su primera víctima, actualmente se ve así. Se ubica barrio San Juan, cerca de la entrada a Cieneguita de Limón, y de manera ocasional sirve como parqueo de una iglesia cercana. (JOHN DURAN)

Perfil de un presunto homicida serial

Forbis nació el 3 de noviembre de 1976 en La Virgen de Sarapiquí, en la provincia de Heredia. Apenas cursó hasta tercer grado de primaria y creció en un hogar con patrones de infidelidad por parte de su padre.

Desde temprana edad se trasladó hacia Cieneguita con su madre y sus hermanos, donde trabajó en fincas bananeras hasta el 2010, según los reportes de la Caja Costarricense de Seguro Social. No completó ni siquiera 40 cuotas para su pensión.

El patrón de una relación fallida se repitió con su pareja sentimental, quien le habría sido infiel con uno de sus propios hermanos. Un análisis pericial del OIJ sugiere que esta circunstancia “pudo impulsar el deterioro progresivo de las condiciones de vida del señor Forbis Jiménez, favoreciendo, aparentemente, el inicio en el consumo de drogas ilícitas y, posteriormente, su permanencia en condición de calle”.

Para los analistas, los estímulos emocionales, el consumo de drogas y la permanencia en la calle pudieron “desencadenar procesos de desorganización conductual, incremento de impulsividad y disminución de los mecanismos inhibitorios”, que habrían incidido en todos los hechos investigados.

En el expediente de alias Zapatero, se explica que él establecía contacto inicial con las mujeres en espacios públicos, “empleando como mecanismo de aproximación el ofrecimiento de drogas o la contratación de servicios sexuales”.

Esta dinámica le habría permitido generar confianza y facilitar el acercamiento en entornos frecuentados y conocidos tanto por el sospechoso como por las víctimas.

Cuando fue reseñado por las autoridades, dijo que le decían Zapatero porque ese había sido su oficio durante una década, en los alrededores del Mercado de Limón. En los últimos tiempos, en cambio, combinaba ese trabajo ocasional con la recolección de chatarra.

En promedio, había declarado, se ganaba entre ¢8.000 y ¢10.000 al día.

Pistas falsas y un número dejado sobre un cuerpo

Uno de los agentes judiciales que participó en las primeras investigaciones del caso, en el 2011, habló con La Nación y reveló detalles que hasta ahora no habían trascendido sobre la pesquisa.

El exfuncionario, quien estuvo relacionado con las diligencias de las primeras víctimas, pidió mantener su identidad en reserva.

Según recordó, al inicio los investigadores no tenían claro que estaban frente a un posible homicida serial. El primer hallazgo, el de Áurea de los Ángeles Madrigal, los sorprendió por las condiciones en que estaba el cuerpo y por las dificultades que presentaba el escenario.

El antiguo inmueble de Cieneguita, al que llamaban “hotel de la muerte”, era prácticamente un basurero informal. Las personas en condición de calle lo utilizaban para dormir, consumir drogas y hacer sus necesidades. “Lo complejo del lugar fue porque era un basurero a cielo abierto. Los indigentes lo usaban para sus necesidades, y discriminar qué era un indicio y qué era basura nos complicó mucho”, recordó.

Además, siguieron pistas falsas, pues la ocurrencia de otros dos homicidios de mujeres en el 2011 les hizo pensar que eran cinco las víctimas de un mismo agresor. Sin embargo, hubo elementos de peso para descartar a dos de ellas de la lista de Zapatero.

Una de esas víctimas fue localizada el 19 de enero del 2021 en el “hotel de la muerte”, seis días antes que el hallazgo de Áurea de los Ángeles, la Gringa. Por eso, los investigadores empezaron a considerar la posibilidad de que estuvieran ante un agresor que seleccionaba a mujeres en condición de calle.

Los agentes del OIJ de Limón consignaron en el informe final que esta propiedad ubicada en Cieneguita sería uno de los domicilios ocasionales que registraba alias Zapatero. (Tomada del expediente/Foto: tomada del expediente)

El otro cuerpo apareció el 16 de julio del 2011, cerca del Mercado Municipal de Limón, un mes después de que encontraran a Melissa. Un indigente que huía después de arrebatarle una pertenencia a una persona, ingresó al sitio donde estaba la víctima. Al percatarse del cadáver, salió del lugar y buscó a la policía.

Ambos homicidios fueron descartados con facilidad porque la información genética recopilada no era coincidente con los otros tres casos registrados en el 2011.

Sin embargo, durante las entrevistas relacionadas con esa víctima del mercado apareció una pista que resultaría importante para la pesquisa: un video de una cámara instalada en una entidad bancaria cercana que apuntaba justo hacia donde ocurrió aquel crimen.

La grabación permitió establecer algunas anotaciones físicas de quien podría ser el asesino serial: era de contextura media y no muy alto. “Ya teníamos por lo menos ciertas características”, explicó el exagente.

A partir de ese momento, los agentes comenzaron a identificar a las personas en condición de calle que frecuentaban los sitios donde habían aparecido las víctimas. Para esa tarea solicitaron colaboración a la Fuerza Pública, lo que permitió obtener registros fotográficos y reseñas de algunos de los habituales de la zona.

Pero uno de los episodios que más recuerda el exfuncionario del OIJ ocurrió cuando localizaron a Melissa, la mujer asesinada en el cementerio de Limón.

Para entonces, en la zona ya se hablaba de un supuesto “matapiedreras”, como se conocía al agresor. La aparición de ese cuerpo generó confusión, pues poco antes había fallecido una mujer indigente que se ahogó en playa Piuta, y algunas personas y medios de comunicación incluyeron ese caso entre las víctimas del presunto homicida.

El crimen de Melissa hizo que se hablara de una quinta víctima. Sin embargo, en el cuerpo localizado en el cementerio apareció un indicio que llamó particularmente la atención de los investigadores: el agresor había escrito el número 4.

El detalle estaba en un aromatizante para automóvil con forma de pino, colocado entre los glúteos del cadáver. El sospechoso habría utilizado un lapicero para escribir el número y, junto a este, una palabra que los investigadores intentaron descifrar. “Escribió el número 4 y otra palabra; tratamos de descifrar si quiso poner psicópata, porque la palabra textual era ‘psicolo’, y dejó ese indicio sobre el cuerpo de la víctima”, detalló.

Para el exagente, aquello representó un mensaje. La hipótesis de los investigadores era que el agresor pretendía hacerles ver que la mujer que se había ahogado en playa Piuta no era una víctima suya y que, por tanto, el caso del cementerio correspondía a la cuarta muerte que se le atribuía.

El 16 de julio del 2011, cerca del mercado municipal de Limón fue encontrado el cuerpo de una mujer que al inicio se creyó una víctima de alias Zapatero, pero se descartó por análisis de ADN. Un agente del OIJ de Limón quien participó en aquella pesquisa, señala el punto exacto donde ubicaron el cadáver. (JOHN DURAN)

A partir de ese momento, los agentes intensificaron las diligencias. Hicieron operativos nocturnos y mantenían vigiladas las zonas frecuentadas por las mujeres en condición de calle. “Las indigentes las teníamos bien monitoreadas, además de que había temor en ellas”, recordó.

La investigación, sin embargo, no tenía un patrón temporal que permitiera anticipar cuándo ocurriría un nuevo ataque.

El exagente describió un comportamiento particular en la forma en que el agresor dejaba los cuerpos. Según dijo, aunque era descuidado en otros aspectos de la escena, parecía prestar atención a la disposición de las víctimas después de matarlas. “El cuerpo nunca lo dejaba tirado, se veía que él tenía cierto cuidado, hacían cierto ritual; por ejemplo, siempre lo dejaba acomodado de una manera”, relató.

En ocasiones, agregó, cubría algunas partes del cuerpo, especialmente los genitales, con objetos que encontraba en el mismo sitio. “Usualmente las cubría con alguna cosa. Él improvisaba con lo que había en el lugar”, añadió.

El cuerpo de Mayling Johana, por ejemplo, quedo en playa Cieneguita, apenas cubierto con una camisa con los colores de la bandera rasta: verde, amarillo y rojo.

El exagente también recordó que, conforme avanzaron los casos, notaron un incremento en la violencia física. En uno de los homicidios, el cuerpo presentaba golpes ocasionados con un objeto contundente en la cabeza, pero no evidenciaba una violencia física de forcejeo de la misma intensidad que se observó en otro de los casos.

La escena del cementerio

El hallazgo de Melissa Marlene en el cementerio central de Limón también quedó grabado en la memoria de un trabajador de ese lugar. El empleado, quien conversó con este medio, recordó que ingresó a laborar alrededor de las 7 a. m. y para entonces el cuerpo de la mujer ya había sido localizado.

Un indigente que acostumbraba dormir en la parte alta del panteón fue quien la encontró. En aquel momento, con solo saltar un muro, pudo llegar hasta donde estaba el cuerpo.

El hombre buscó a otro panteonero que había ingresado a las 6 a. m. y le informó de que había una mujer muerta. El trabajador recordó que su compañero le describió que la víctima estaba boca abajo.

El cementerio, además, era un sitio que Forbis Jiménez frecuentaba. “Aquí venía solo a hacer daño, robaba los cables y todo lo que encontraba. Varias veces se quiso poner malcriado con uno”, contó.

El trabajador aseguró que en distintas ocasiones tuvieron que pedir ayuda a otros compañeros para sacar al hombre del lugar.

Otra vecina de la zona, quien prefirió no identificarse por temor, confirmó que la presencia de Zapatero era común en Cieneguita.

La mujer dijo que lo veía pasar con frecuencia, aunque no acostumbraba relacionarse con los vecinos. “Aquí lo veíamos pasar con la cabeza baja, se tapaba la cara con una gorra, pero no se metía con nadie”, recordó. En aquella época nadie lo asociaba a los crímenes.

En medio de estas dos fosas del cementerio de Limón fue localizado, el 10 de junio del 2011, el cuerpo de Melissa Marlene Morales Palma, la presunta tercera víctima de alias Zapatero. Hoy el sitio se ve prácticamente igual que hace 15 años. (JOHN DURAN)

Prueba científica vinculante

Pese a los esfuerzos que hicieron los agentes durante el 2011, la investigación no consiguió identificar y detener al presunto responsable de los homicidios.

Los años transcurrieron sin que Forbis Jiménez fuera relacionado oficialmente con esos hechos.

No fue hasta febrero del 2026, producto de una revisión de los casos de un presunto homicida serial en Limón, cuando se logró corroborar que las muestras de ADN detectadas en un calzón y en los genitales de tres de las fallecidas coincidían con un solo hombre.

Los datos estaban disponibles en el Sistema de Índice Combinado de ADN (Codis, por sus siglas en inglés), un programa informático que permite almacenar y comparar perfiles genéticos provenientes de muestras obtenidas en distintos escenarios criminales y de personas condenadas o sospechosas, según las bases de datos disponibles.

El único problema es que no tenían una muestra del sospechoso para cotejarla. Solo sabían que el homicida de Elsie, según relató el testigo ya fallecido, era un hombre de 1,8 metros de estatura, delgado, sin apariencia de indigente y con colochos largos.

Le decían Zapatero y se dedicaba a reparar zapatos a domicilio y a recoger chatarra. Otros dos posibles testigos en el caso de Elsie, identificados con los alias de Fundo y Pitufo, no pudieron ser localizados.

De esta manera, y con un solo testimonio, agrega el informe judicial, los agentes revisaron las bases de datos del OIJ e identificaron a una sola persona que coincide con estas características y que acumulaba expediente criminal por robo. El raro oficio de zapatero habría delatado a Forbis, pues no había otro sujeto que se dedicara al mismo trabajo en la zona y que tuviera la misma apariencia física.

Vecinos de Cieneguita de Limón contaron que era frecuente ver a Forbis caminar por la vía principal de esa comunidad, para ofrecer sus servicios de reparación de calzado, labor que muchas veces hacía a domicilio. (JOHN DURAN/John Durán)

El 29 de abril de este año, frente a la Escuela Balvanero Vargas Molina, de Cieneguita, fue detenido. Ese mismo día se le tomó una muestra de sangre que coincidió con material genético encontrado en la ropa interior de Áurea y en los cuerpos de Mayling, Melissa y Elsie.

“El personal de investigación recolectó múltiples indicios de los cuerpos de las occisas, específicamente del área genital: indicios que posteriormente fueron comparados con el perfil genético de Forbis Jiménez, y de dicho análisis se obtuvo un resultado positivo, con lo cual se logró establecer la relación entre las víctimas y el imputado”, detalla el informe forense.

Ese trabajo estuvo a cargo de peritos del Laboratorio de Genética Forense de la Sección de Bioquímica del OIJ, quienes, utilizando técnicas de biología molecular, lograron obtener un perfil genético diferente al de las tres víctimas del 2011, el cual se subió a Codis, el sistema especializado.

“El perfil genético de Zapatero es determinado por otro caso no relacionado (Elsie, 2019), el cual también se sube al Codis y es en este momento cuando el sistema detecta una coincidencia entre los cuatro perfiles tomados de los indicios de las víctimas y el de Zapatero, lo cual alerta a los investigadores y los dirige para lograr dar con el culpable de los homicidios”, explicó José Pablo Montes de Oca Murillo, director del Laboratorio de Genética Humana Molecular de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ante consultas de este medio.

El análisis de los casos evidenció una última coincidiencia: las cuatro víctimas murieron por estrangulación con un lazo . Según explicó Michael Soto, el atacante utilizaba alguna de las prendas de las mujeres para provocarles la asfixia.

En algunos casos, se comprobó que utilizó una prenda íntima de la ofendida, la cual colocaba alrededor del cuello y halaba con fuerza.

“La literatura en el caso de los homicidios seriales habla de la firma; es decir, aquella característica en el quitarles la vida, en la forma de operar que lo diferencia a los demás”, indicó el jerarca policial.

El OIJ cataloga al imputado como un “ homicida serial, sexual, lujurioso ”. Cuando fue detenido, Soto también se refirió a las características que pueden presentar algunos agresores de este tipo al referir que, “normalmente, son de personalidad muy profunda, como una psicopatía, que hace que no sientan remordimiento ni ningún tipo de culpa por la ejecución de este tipo de actos, lo que hace que actúen una y otra y otra vez”.

Cuestionamientos de la defensa

Mientras la Fiscalía sostiene que los resultados de los análisis genéticos relacionan a Forbis Jiménez con los cuatro homicidios, su abogado defensor, Francisco Herrera, cuestiona la validez de los indicios y considera que no existe prueba suficiente para llevarlo a juicio.

Herrera asumió la representación del imputado hace aproximadamente cuatro meses, cuando ya existía una investigación en curso contra otro sospechoso.

El litigante explicó que las autoridades retomaron varios casos antiguos y, después de encontrar material genético que relacionaba a Forbis con el homicidio del 2019, procuraron vincularlo con los tres registrados en el 2011.

En el 2011, un agente del OIJ de Limón consignó en un informe que debido al hallazgo de otros cuerpos en este lote, donde posteriormente encontraron a una supuesta víctima de Zapatero, el lugar fue bautizado como "hotel de la muerte". (Tomada del expediente/Foto: tomada del expediente)

Herrera cuestionó que las autoridades incorporaran cuatro homicidios a la causa contra su cliente y que, posteriormente, el otro imputado que permanecía detenido fuera liberado. “Para mí, lo que hicieron en ese caso fue que agarraron toda la basura que había sin dueño y se la echaron a Forbis. Para mí, con la prueba que hay, no podemos ir a un juicio”, manifestó.

Uno de los principales argumentos de la defensa técnica está relacionado con la conservación y la cadena de custodia de las muestras recolectadas años atrás.

De acuerdo con el abogado, el material genético que permaneció almacenado durante años no puede utilizarse sin que se demuestre que fue custodiado correctamente.

Su planteamiento se apoya en la doctrina jurídica conocida como el fruto del árbol envenenado, que establece que una prueba obtenida ilegalmente o mediante una actuación irregular puede contaminar otros elementos probatorios derivados de ella.

El defensor también cuestiona que los resultados de los análisis genéticos sean suficientes para sostener una acusación por los homicidios y considera que debe prevalecer el principio de inocencia.

Sobre la versión de su cliente, Herrera aseguró que Forbis Jiménez le manifestó que desconoce los hechos que le atribuyen y que no puede ofrecerle una explicación sobre lo ocurrido.

“Él me dijo que era un zapatero de primera línea, un trabajador incansable, pero que comenzó a juntarse con alguna gente rara y a consumir droga, al punto de que llegó a vivir como un harapo, en las calles, entonces que cualquier cosa que me dijera sobre el caso, me mentiría”, relató el abogado.

Herrera sostiene que el hombre que fue detenido este año no es el mismo que, según la investigación, habría cometido los crímenes años atrás. “Una cosa es Zapatero cuando lo detuvieron y otra es el de ahora; son dos personas diferentes. El de ahora es un señor, solo que no puede contarnos nada porque no se acuerda de nada de lo que pasó”, agregó.

Una oferta de trabajo y domicilio

El pasado 10 de noviembre, en el Juzgado Penal de Limón, se celebró una audiencia en la que se prorrogó por tres meses la prisión preventiva impuesta a Forbis Jiménez desde abril.

La defensa solicitó que el imputado saliera del arresto y que, en su lugar, se le impusieran medidas cautelares menos gravosas.

Para respaldar esa solicitud, Herrera presentó una garantía de trabajo, ofrecida por un antiguo patrono de Forbis, y otra de domicilio.

La playa de Cieneguita estaba dentro de la "zona de confort" donde se movilizaba Forbis. En el sitio donde ahora los pobladores evitan hablar del tema, fue ubicado el cuerpo de Mayling Johana Waggon Archival, la que sería la segunda víctima del sospechoso. (JOHN DURAN)

Si el caso finalmente es elevado a juicio, es posible que Zapatero solo sea juzgado por el crimen de Elsie (ocurrido en el 2019), pues las agresiones sexuales y los homicidios de Áurea, Mayling y Melissa ya estarían prescritos.

Quince años después, el terreno baldío de Cieneguita continúa como un espacio cotidiano para quienes transitan por barrio San Juan. Pocos de quienes pasan por ese cruce conocen que de ese botadero sucio se extrajo la primera pista de ADN de quien sería el más reciente asesino serial de Costa Rica.